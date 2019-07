Egy színapdon Nagy Feró és a Magna Cum Laude

Noha a nulladik napra jellemző sártenger elviselhetőbbé vált szerda estére a koncerttéren szétszórt fűrészpornak köszönhetően, a Tusványos első napján bulizni vágyóknak még mindig jól fogott a gumicsizma. Számottevő eső azonban szerdán már nem esett, ez pedig az esti fellépésekre kilátogatók létszámán is meglátszott.

Nagy Feró és a Beatrice, illetve a Magna Cum Laude koncertjére is sokan voltak kíváncsiak, utóbbi pedig több meglepetést is tartogatott a közönség számára. A harminc éves Tusványos mellett ugyanis a gyulai Magna Cum Laude is idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, ennek megfelelően egy jubileumi dallal nyitottak.

A koncert közben aztán több meghívottat is a színpadra szólítottak, többek között a csíkszeredai Vizi Norbertet, aki a zenekart kísérve hegedűjátékával örvendeztette meg a közönséget. Az est fénypontjaként Nagy Feró is csatlakozott az együtteshez, és közösen énekelték el a Beatrice Gyere kislány, gyere című slágerét.