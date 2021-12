Egy sáv biztosan használható lesz a Tibódi útleszakadás helyszínén

Legalább kövezett formában. Mindkét sávot helyreállítaná karácsonyig a kivitelező • Fotó: Beliczay László

Hol tartanak?

Noha az eredeti terv az volt, hogy az útszakaszt december közepére annyira helyreállítják, hogy ha kövezett felületen is, de mindkét sávon közlekedni lehessen, ez mostanig nem valósult meg. Utóbbi az elmúlt időszakban történt havazásoknak is betudható.

A kivitelező nem állt le a munkával, igyekszik teljesíteni karácsonyig az elvárást, ha azt az időjárási viszonyok engedik

– mondta el lapunknak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Jelenleg a szakasz kövezése zajlik. Az alelnök közölte:

ha idő előtt le kell állni a munkálatokkal, akkor is lehet majd egy sávon közlekedni az úton a téli időszakban.

Jelenleg napközben le van zárva a szakasz reggel fél nyolc és délután fél öt között – ekkor a Szejkefürdő irányába lehet kikerülni a munkaterületet –, az említett időszakon kívül pedig jelzőlámpák irányítják a forgalmat.

Bíró azt is kifejtette, hogy a kivitelező már elvégezte a földmunkálatok legnagyobb részét, vagyis elhelyezték a szükséges átereszeket, megtörtént az útalapozás és a mintegy tíz méteres hosszúságú betonoszlopok is a földben vannak. Jövő tavaszra marad ugyanakkor a sáncok kiépítése, illetve az aszfaltozás is.