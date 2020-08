Egy romániai bíróságon elvesztett per is hasznos lehet a magyar közösség számára

Gyakran bírósági per sem kell, az önkormányzati vezetők Dan Tanasă első felszólítására leveszik a közintézményekről a székely zászlót, vagy épp a Községháza feliratot. Az illető polgármesterek azért teszik ezt, mert úgy tudják, ha az ügyből per lesz, akkor veszíteni fognak, de ha így történik is, akkor sem szabad hagyni ezt – jelentette ki Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője.