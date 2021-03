Egy órával kevesebb vagy több: már nem ezen múlik

Sokaknak a nyári szezonon múlik a túlélésük, de egyelőre csak a bizonytalannal kell beérniük • Fotó: Pixabay

Március 14-étől, a koronavírus terjedésének megfékezésére már tavaly bevezetett vészhelyzet újabb meghosszabbításával egy órával korábban lép érvénybe az éjszakai kijárási tilalom, a vendéglátásban dolgozóknak ez azt jelenti, hogy legkésőbb fél tízkor be kell zárniuk az egységeiket ahhoz, hogy a személyzet is időben hazaérjen – de mindezek ellenére nem ez az egy óra a legnagyobb probléma, hangsúlyozta Lázár László.

Azt sem tudni, mi lesz holnap

A Székelyhon által megkeresett gyergyószentmiklósi panziótulajdonos a helybéli vendéglátósokat és szállásadókat tömörítő szakmai csoport vezetője is: szerinte a térségbeli vállalkozások számára a legnagyobb kihívás a bizonytalanság.

Előttünk áll a következő rendezvényszezon, sokan tavalyról idénre halasztották a foglalásukat, mások már az érvényben lévő szabályok mellett is megtartanák az esküvőjüket, a keresztelőt, kicsengetést, stb. Sok a foglalás, de sajnos semmit nem tudunk ígérni a klienseknek

– fejette ki a szakember. A turizmusban és vendéglátásban dolgozóknak viszont az idei szezon a mentsvára: tavaly nyáron ugyan sokakat mentett meg a csődtől a belföldi turizmus fellendülése, az őszi-téli időszak bevételhiányát ellenben tavasztól kellene pótolniuk a vállalkozásoknak ahhoz, hogy túléljenek. „Egyelőre sajnos úgy néz ki, hogy enyhítés helyett további szigorítások lesznek. Mást nem tehetünk, reménykedünk, hogy át tudjuk vészelni ezt az időszakot” – tette hozzá a vállalkozó.

Rávilágított ugyanakkor:

az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy aki akarja, az így is, úgy is megtartja a betervezett rendezvényt: a „szem előtt lévő” egységek helyett vidéken.

„Az emberek nem fogják még egy évet halasztani a terveiket. Aki akarja, az úgyis megtartja az eseményt ott, ahol azt nem ellenőrizhetik, ahol nem kell betartani a higiénés és távolságtartási szabályokat. Veszítenek így a vendéglátósok és nő a fertőzések száma is” – mondta ki a nyílt titkot Lázár László.

Csak további szigorítás ne legyen

Sokan már eleve tíz órakor zártak, így az újabb szigorítás kevésbé érinti őket. A székelyudvarhelyi Schwartz Bisztróban hétfőtől korábbra teszik az utolsó rendelés felvételének idejét, azért, hogy a vendégek nyugodtan elfogyaszthassák a fogásokat és időben haza is érjenek. „Eddig is tízkor zártunk, most valamivel korábbra, fél kilencről nyolc órára hozzuk elő az utolsó rendelést” – fejtette ki Péter Szabolcs, a lokál ügyvezetője. A vállalkozás vezetője egyébként úgy véli,

ha nem lesznek további szigorítások, tehát a teraszon üzemelhetnek, lehetnek olyan rendezvények, amelyeket törvényesen, nyílt téren meg lehet tartani, akkor októberig biztosított a működésük.

„Ha mindez párosul azzal, hogy beltérben akár 30 akár 50 százalékos nyitást engedélyeznek, akkor gyakorlatilag nem érzékelnénk számottevő hatást, mivel igazából már induláskor úgy terveztük a működésünket, hogy egyszerre sose töltsük meg a tér több mint 60 százalékát, inkább a nálunk eltöltött időt korlátozzuk, hogy többször is megfordulhasson egy asztal” – avatott be a stratégiába az üzletvezető.

Rengeteg a foglalás, de semmi sem biztos

Az egy órával megrövidített nyitvatartás most főként a kocsmákat és bárokat érinti, a szállásadók és éttermek zöménél nem számottevő a korlátozás, magyarázta Tódor Etelka. A csíkszeredai Hunguest Fenyő Hotel vezetője szerint mindezek mellett a rendezvényszervezéssel is foglalkozó vendéglátók lesznek a legnagyobb bajban idén is: rengeteg a foglalás az április végén kezdődő szezonra, de garancia nincsen semmire. „Nagyon sokan a tavalyról idénre tették át a foglalásukat, péntek-szombat-vasárnapra is tele vagyunk.

Ebben a szituációban csak annyit tehetünk, hogy nem kérünk előleget a kliensektől, aki pedig már fizetett, annak visszaadjuk az összeget, ha mégsem tudunk rendezvényt tartani

– osztotta meg a szálloda vezetője.

A térség egyik legnagyobb hoteljénél nem voltak leépítések, hiszen – amennyiben valóban lesz lehetőség rendezvényeket megtartani –, akkor szükség lesz a teljes, szakképzett és tapasztalt személyzetre. „Tíz-húsz éves találkozókat halasztottak tavalyról idén nyárra, de sajnos ezúttal sem tudunk biztosabbat mondani a vendégeknek. Aki körültekintőbb volt, az már eleve 2022-re tervezte az esküvőjét. Reméljük, akkor már nem lesz ennyire kérdéses minden” – summázott a szálloda vezetője.

Azért tartottuk fontosnak e téma körüljárását, mert az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) javaslatára március 14-étől újabb 30 napra hosszabbítják meg a vészhelyzetet az országban, az előző időszakhoz képest a legfontosabb változás, hogy az éjjeli kijárási tilalom nem 23, hanem 22 órakor kezdődik.