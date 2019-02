Egy nap alatt megadták a kilövési engedélyt a csíkszeredai kórháznál bóklászó medvére

Több alkalommal is közbeléptek a csendőrök, hogy távol tartsák a nagyvadat a kórháztól • Fotó: Borboly Csaba/Facebook

Többször is a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház környékén bóklászott az utóbbi napokban egy nagytestű medve, amelyet a csíkszeredai csendőrök számtalanszor elriasztottak a környékről, volt, hogy naponta többször is. A riadalmat okozó nagyvadra a csíkszeredai önkormányzattal szerződésben álló Szilas Vadászegyesület kért a héten kilövési engedélyt, amelyet szerdán meg is kapott – erősítette meg a Székelyhonnak Szép Róbert, az Országos Környezetőrség főbiztosa. Elmondása szerint

a környezetvédelmi minisztérium rövid időn belül kibocsátotta az engedélyt, mintegy 24 órával azután, hogy a vadászegyesület benyújtotta az erre vonatkozó kérelmet.

A főfelügyelő-helyettes rámutatott, ugyanazon a környéken egy anyamedvét is láttak a bocsával, de az mindössze egy alkalommal tűnt fel. A szerdán jóváhagyott kilövési engedély

csak az egymagában bóklászó medvére érvényes,

amelyet több alkalommal is láttak az elmúlt időszakban. „Tartózkodunk attól, hogy kilövési engedélyt adjunk bocsos anyamedvékre, ezeket a példányokat inkább áthelyeztetjük” – tette hozzá.

Szép Róbert ugyanakkor felhívást intézett a vadászegyesületekhez, hogy amint megkapják a kilövési engedélyt a minisztériumtól, mielőbb lépjenek közbe. Mint mondta, az eddig kiadott 131 engedély közül eddig csak 82-t ültettek gyakorlatba, ami azt jelenti, hogy a vadászegyesületek nem minden esetben végzik el a munkájukat.

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere megkeresésünkre elmondta, pontosan nem lehet tudni, mikor emelik ki az állományból az említett medvét, a folyamat azonban elindult, jelenleg a nagyvad felkutatásával foglalkozik a vadászegyesület.

