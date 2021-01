Egy nap alatt 69 új fertőzöttet azonosítottak Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Varga György/MTI

Kedden 232, igazoltan fertőzött személyt kezeltek a Maros megyei kórházakban, 53-at pedig fertőzés gyanújával tartottak megfigyelés alatt.

Az otthoni elkülönítésben ülő fertőzöttek száma továbbra is 29, ahogy karanténban is 837-en vannak továbbra is a prefektúra keddi tájékoztatása szerint.

Maros megyében az elhalálozások száma sem változott, eddig 517 személy hunyt el a fertőzéssel összefüggésbe hozható okok miatt.