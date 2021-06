Egy nagyívű elképzelés szerint gyorsforgalmi út szeli majd át Székelyföldet

• Fotó: Tamás Sándor Facebook-oldala

Ditróban szóba került a Gyergyószentmiklósnál tervezett körgyűrű kérdése is. A gyorsforgalmi út tervezése egy új lehetőséget teremt erre is. Most az a szándék fogalmazódott meg, hogy a 11 kilométeresre bővülő elkerülőút ne csak a várost, de Szárhegyet és Tekerőpatakot is „szabadítsa meg” a tranzitforgalomtól. A gyorsforgalmi út megvalósításához szükséges előtanulmányt két hónapon belül készítik el, majd jöhet a közbeszerzés a tervezésekhez. Az építkezéshez az Európai Bizottság finanszírozására számítanak.