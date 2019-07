Borszék Bogrács Fesztivál: egy kis kultúrcsepp a gasztronómiában

Második alkalommal válik néhány nap erejéig Erdély gasztronómiai fővárosává Borszék. Ám ezúttal sem csupán a kulináris élményekre fókuszálnak a szervezők, hanem igazi kulturális csemegét is kínálnak a vendégeknek. Mindezek mellett a gyerekekre is gondoltak, felejthetetlen élményt kínálva számukra.

A rendezvény médiapartnere a Székelyhon

Gyerekműhellyel jelentkezik idén a Borszék Bogrács Fesztivál. Július 12-14 között kiemelt figyelmet fordítanak a kicsikre is, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal közösen egész napos foglalkozásokat kínálnak számukra. Lesz mézeskalács díszítés, bábkiállítás és bábkészítés. A gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház Vert viszi veretlent című bábelőadását tekinthetik meg a kicsik vasárnap 11 órától. És ha már gasztronómia, és kulináris fesztivál, egyedi kezdeményezésként főzőtanfolyamot is tartanak a gyerekeknek a hétvége során, ebben a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend szakácsai segítenek.

A fesztivál szervezésében partneri szerepet vállal a bukaresti Balassi Intézet.

Közreműködésükkel nem csak gasztronómiai, hanem igazi művészeti központtá varázsolják a szervezők a fürdőtelepülést.

Általuk tekinthető meg a magyarországi Fonyód fürdőtelepülést bemutató fotótárlat is. A partnerszervezet hozzájárulásával a gasztroirodalomra is fókuszálhatnak a részvevők. A GastroArt Kiadó gondozásában először jelent meg román nyelven az 1695-ben Misztótfalusi Kis Miklós által kiadott első erdélyi szakácskönyv. Szintén ehhez kapcsolódik Székely Ervin Szerelmes szakácskönyv szingliknek magyarul és románul is megjelent könyvének bemutatója.

De jelen lesz a magyar zenefesztivál is, két marosvásárhelyi származású zenésztestvér fellépésével. Pethő Rebeka és Pethő Csaba koncertjével, melynek egyedi helyszínt is biztosítanak a szervezők a borszéki új kezelőbázis és wellnessközpontban.

Idén két díjnyertes természetfilmet is vetít a Balassi Intézet a fesztivál idején: a Vad Magyarország című 52 perces, tudományos-ismeretterjesztő film, valamint az Ultra című 80 perces dokumentumfilmet. A részletes programot hivatalos a fesztivál Facebook-oldalán lehet tallózni.