Egy héten át beszélgettek az iskolai bántalmazások visszaszorításáról

A diákok közötti bántalmazások visszaszorítása volt a hét témája több középiskolai osztályban: az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) LélekNaplóm elnevezésű kezdeményezése révén tizenöt osztály kapcsolódott be a projektbe Székelyudvarhelyen május első hetén. A fiatalok szakemberek vezetésével szembesültek a zaklatás súlyosságával és a segítségkérés fontosságával.

Egy-egy foglalkozás körülbelül két órán át tartott, ahol bemutatkozással, ráhangolódással indítottak, majd egy osztályteremben játszódó filmjelenetet vetítettek le a diákoknak, amely a fiatalok között történő zaklatást mutatja be. A szakemberek elméleti fogalmakkal is megismertették a fiatalokat, emellett csoportos és páros feladatokban a filmrészlet szereplőinek szemszögét vizsgálták meg, végül a diákok közösen találtak ki megoldást a probléma megfékezésére.

A foglalkozáson beleélik magukat a bántalmazó, az áldozat, a szemlélő szerepébe, és megtapasztalják, amibe esetleg még bele sem gondoltak, ilyen szempontból fontos a gondolatébresztés, másfelől a segítségkérés lehetőségére is fel kell hívni a figyelmet, hogy mit tehet az áldozat, vagy a szemlélő, aki tulajdonképpen cinkostárs, annak ellenére, hogy nem konkrét bántalmazó

– tette hozzá a szakember.

Összességében pozitív visszajelzés érkezett a résztvevők felől, ottjártunkkor is arról számoltak be a diákok, hogy tanulságosnak találták, hogy minden szereplő szemszögéből láthatták az eseményeket, ráadásul a segítségnyújtás és segítségkérés módjait is megismerték.

„Úgy érzékelték a diákok, az, hogy városunkban megnőtt az öngyilkosságok száma, szerintük is köthető a zaklatáshoz, ezért úgy láttuk, elsődleges, hogy itt beavatkozzunk akár prevenciós szinten is” – hangsúlyozta Simó Melinda iskolapszichológus.

Noha a foglalkozásokat vezető szakemberek még nem osztották meg egymással tapasztalataikat a programmal kapcsolatban, abban egyetértenek, hogy