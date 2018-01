Egy helyre összpontosítják az oktatási infrastruktúrát Madéfalván

A madéfalvi napközi otthon a készülő délutáni foglalkoztató mögött. Ezek szomszédságában épülhet meg az új óvoda. Archív • Fotó: Gecse Noémi

A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja révén építhetnek új óvodát Madéfalván 142,5 millió forintból, azaz 2,14 millió lejből – adta hírül vasárnap Pánczél Károly, a magyar Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke a madéfalvi veszedelem 254. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

A bejelentést követően beszéltünk Csibi Józseffel, Madéfalva polgármesterével, aki arról tájékoztatott, hogy a helyi egyházközség közreműködésével épülhet meg az új létesítmény településükön. Annak szükségességét pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy

a madéfalvi óvodáskorú gyermekek négy épületben tanulnak jelenleg.

A korszerű napközi otthon mellett van óvodai csoport a helyi általános iskolában, továbbá a „régi román” iskolaépületben, ahonnan rövidesen ki kell költözni, mivel ott az önkormányzat alakítaná ki székházát. A jelenleg felújítás alatt lévő kultúrotthonban korábban működött csoportok egyike pedig a plébánián kapott helyet, ideiglenesen. Mindezek mellett a községben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány is működtet egy délutáni foglalkoztató csoport, amelynek mindeddig csak szerény körülményeket tudtak biztosítani. Az ismertetett nehézkes helyzetre jelenthetne megoldást a finanszírozást nyert beruházásuk – részletezte.

Egy helyen az infrastruktúra

Mint a polgármester kiemelte, a három napközis csoport kivételével jelenleg nincs állandó helye az óvodai csoportoknak, e beruházással viszont egy helyen, korszerű körülmények között oldhatnák meg az érintett gyermekek taníttatását. Mivel szeretnék egy helyre összpontosítani az oktatási intézményeket, ezért a tervek szerint

a jelenlegi napközi épülete mögött kapna helyet az új óvodaépület.

Ezáltal egymáshoz közel lenne elérhető a kisgyermekeket kiszolgáló helyi oktatási infrastruktúra – az óvoda, a napközi és az uniós forrásokból épülő 1–4. osztályosok délutáni foglalkoztatója.

Jelenleg zajlik a tervezés, tehát még nem ismert, hogy mekkora és milyen épület készül majd el. Az elképzelések szerint viszont

a kapott pénzösszegből nemcsak a 3–4 termes létesítmény építését tudják kivitelezni, hanem annak berendezését is be tudják szerezni

– avatott be a községvezető, aki kérdésünkre arról is beszámolt, hogy a finanszírozási szerződés értelmében a kapott összegből 2018 végéig kell megvalósítani az építkezést.

Pozitív mutatók

Azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években egyre kevesebb kisgyermeket írattak madéfalvi helyett városi oktatási intézménybe – ezt a korszerű napköziépületnek és az oktatás minőségének tudják be. A 2017–2018-as tanévben 106 óvodáskorú gyermeket írattak be a helyi létesítmények hat csoportjába, ebből ötvenen igényelték a napközi szolgáltatását. Ami az iskolásokat illeti, a helyi előkészítő osztályba 19 gyermek, a két első osztályba összesen 37, a második osztályba 30, a két harmadik osztályba 35, a negyedik és ötödikbe 24–24, a hatodikba 27, a hetedikbe 17, a nyolcadik osztályba pedig 14 tanuló jár. Emellett a születések száma is gyarapodott a korábbi esztendőkhöz képest, 2017-ben összesen 33 madéfalvi újszülöttet anyakönyveztek.

Az óvodafejlesztési programról



A 38,5 milliárd forintos Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program a jelenleg futó legnagyobb költségvetési külhoni program, melynek célja, hogy növekedjen a határon túli magyar óvodások száma – olvasható a program honlapján, ahol arról is írnak, hogy a magyar kormány 2016 decemberében indította el az óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, kapcsolódó köznevelési intézmények és környezetük építését, felújítását; az óvodapedagógusok képzését, az egészségügyi, sport- és rekreációs szolgáltatások fejlesztését, a védőnői szolgálat fejlesztését és a virtuális óvoda létrehozását is magában foglaló Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot. Ennek első ütemében 2018 végéig legalább 70 új óvoda épül, több mint 200 óvoda esetében lesz bővítés és felújítás, valamint több mint 1500 magyar sarok kialakítására lesz mód. A program második üteméről 2017 októberében döntött a kormány, amely révén mintegy 21,5 milliárd forintos forrásból 77 új óvoda, bölcsőde épül, és több mint 200 intézmény újulhat meg 2019 végéig. A fejlesztés során Erdélyben összesen 54 új óvoda, illetve bölcsőde létesülhet, emellett további 50 intézményt újíthatnak fel.