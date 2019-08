Egy gyümölcs többféle felhasználása – Szilva a konyhában

Nem csak frissen, pálinkaként és különböző lekvárokban érdemes fogyasztani a szilvát, hanem leveseknek és főételeknek is jó alapanyaga lehet – ezt bizonyította be ezúttal Bándi- Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa.

Hidegen és melegen is lehet fogyasztani a szilvából készült krémlevest • Fotó: Bándi Sándor Domokos

Szinte mindenki kertjében megtalálható és másképp is könnyen beszerezhető a szilva, amelynek roppant magas a cukortartalma és édeskés jellegzetes íze van, ezért a főzésnél is jó hozzávaló – fejtette ki lapunknak Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa, aki hiszi, hogy a pálinkafőzés mellett a konyhában is rászolgál hírnevére az egészséges gyümölcs.

Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ne csak a lekvárig jusson el a szilva kapcsán, hanem készítsen leveseket és főételeket is vele, hiszen érdemes

– fogalmazott.

Pálinkás leves

Jó választás a szilva krémleves, ha valaki könnyed vitamindús, nyárias ételre vágyik – magyarázta Bándi. Mint mondta, ehhez ki kell magozni és vajban kell megpörkölni a félbe vágott szilvákat, amihez ízlés szerint gyömbért és birsalmát is adagolhatunk.

Sokan cukrot is tesznek az ételbe, de a szakács szerint a jól érett szilvát nem kell jobban megédesíteni.

Maximum egy kis juharszirupot tegyünk hozzá, hiszen annak különleges íze van. Ezután nagyjából két centiliternyi szilvapálinkát adagolunk a leveshez, amit utána rögtön meg is kell gyújtani. Utóbbi eljárást flambírozásnak nevezzük, az égés során pedig elpárolog az ital alkoholtartalma. Ha ez is megtörtént, akkor turmixgép segítségével krémesítjük a hozzávalókat. A végső mozzanat az, amikor főzőtejszínt adagolunk az ételhez, és miután felforrt a leves, már el is zárhatjuk a gázt.

A végeredmény egy gyönyörű szép lila színű leves, ami nagyon rövid idő alatt elkészült. Hidegen és melegen is fogyaszthatjuk

– így a szakács.

A kacsa és a szilva

Igazi ínyencségnek számít a kacsamell gyömbéres szilvával és édes burgonyával, így ezt is érdemes kipróbálni, ha meglepetést akarunk szerezni szeretteinknek – így Bándi Sándor Domokos. Rámutatott, a kacsa a magyar vidékeken is hagyományosan fogyasztott étel, akárcsak a szilva, így érdemes ezt a két ízet összekeverni, hiszen nem marad el a jó eredmény.

A kacsa mellehúsa nagyon könnyen kiszárad sütéskor, így óvatosan kell kezelni: a bőrt semmiképpen sem szabad eltávolítani róla, hanem inkább keresztben és hosszában kell beirdalni.

Eközben persze vigyázzunk, hogy ne vágjunk bele a húsba. A sütéskor vegyünk egy serpenyőt és azt egymagában hevítsük fel – zsír, olaj vagy éppen vaj adagolása nélkül – és a bőrével lefele tegyük bele a kacsamellet, amelyet előzetesen sóval és borssal szórtunk meg. Mindenképp egyben pirítsuk, hiszen ha felszeleteljük, akkor kiszáradhat. A hús nagy mennyiségű zsírt enged ki magából a hő hatására és így nem ég oda az étel. Azután megfordítjuk a mellett és a másik felét is megpirítjuk. Persze mindezt csak rövid ideig, hiszen az elkészítés következő mozzanataként 200 Celsius-fokra hevített sütőbe kell tenni a kacsát. Ott nagyjából nyolc percig sütjük, míg szép rózsaszín lesz a mellhús belseje. Ha kivettük a sütőből, akkor pár percig pihentessük a kacsamellet, hogy visszanyerje a színét és már lehet is szeletelni.

A köretként szolgáló édesburgonyát alufóliába tesszük, majd így helyezzük be a 200 Celsius-fokra hevített sütőbe. Ha megsült, akkor kivehetjük onnan és mindenféle fűszerezés nélkül, hámozva lehet fogyasztani.

A szilvaszósz elkészítése úgy történik, hogy vajat hevítünk a serpenyőben, amibe beletehetjük a félbevágott, kimagozott gyümölcsöt, majd az apróra vágott gyömbért. Ezt száraz vörösborral kell felönteni és addig forralni, amíg krémesre fő a massza. Nem szabad semmilyen keményítő, sűrítő szert hozzáadni, hiszen ez így önmagában is sűrű, szirupos lesz. Esetleg tálalás előtt némi lime vagy citromlevet használhatunk az ízek kieegyensúlozására.

Dekoratív tálalás lehet, ha az édesburgonya a tányér közepére kerül, ezt pedig körbeöntjük szilvaszósszal, a felszeletelt kacsa pedig mindennek a tetejére kerül.