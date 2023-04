Egy fontos fejlesztés érdekében arra ösztönzik a diákokat, hogy kerékpárral, rollerrel menjenek iskolába

Mindezen tudnivalókat az iskolában is elmondták az érintett diákoknak, tanároknak.

A most rögzített térképeket be fogjuk mutatni a városi közlekedési bizottságban, javaslatokat megfogalmazva, hogy miként lehet segíteni a diákokat, hogy biztonságban menjenek kerékpárral vagy rollerrel az iskolába és haza – fejtette ki Heim, hozzátéve, hogy fontos hogy a kerékpárosok a járdán úgy közlekedjenek, hogy se maguknak, se a gyalogosoknak ne ártsanak. A kezdeményezők egyébként a rendőrséget is értesítették az egész hetes kezdeményezésről.

Kerékpározás előtt a gyerekek és szülők figyelmébe ajánlják a Safe4Cycle2 projekt keretében készült interaktív felületet és oktatóvideókat, amelyek segítenek elsajátítani a biztonságos biciklis közlekedésről szóló tudnivalókat.