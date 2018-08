Egy évtizede talált városközponti otthonra a művészeti oktatás

• Fotó: Gecse Noémi

A köszöntőbeszéd és a diákok által előadott zenés műsort követően a megemlékező ünnepségen bemutatták az iskola építészeti és képzőművészeti szakos tanulóinak műveiből készült kiállítást, majd Imets László igazgató számolt be az tanintézet elmúlt évtizedének fontosabb eseményeiről.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere beszédében az iskolaépület létrehozásának folyamatát elevenítette fel, majd szót ejtett arról is, hogy

a csíkszeredai önkormányzat továbbra is tervezi az iskolaépület bővítését.

„Van tennivaló a következő tíz évre is. Sajnos a mai romániai törvényes berendezkedésben a városi önkormányzat csak ennyit tud tenni. Többre is hivatottak volnánk, lenne véleményünk az oktatás színvonaláról, illetve a pedagógusok vagy a menedzserek teljesítményéről is. Sokkal jobban ki tudnánk őket talán választani, mint teszi ezt a tanfelügyelőség, de sajnos erre ma nem ad a romániai törvénykezés lehetőséget, így aztán mi az oktatás színvonalát egy módon tudjuk kényszeríteni, hogy növekedjen: az épületekkel, azok állapotával. Ezt tettük annak idején ezzel az iskolával is” – fogalmazott határozottan a város első embere.