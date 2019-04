Egy évszázad alatt harmadszor lett magyar állampolgár

• Fotó: Gábos Albin

Századik életévét töltötte kedden a csíkborzsovai Geréd Margit, aki e jeles napon otthonában vehette át visszahonosítási okiratát Tóth Lászlótól, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjétől. A falu Marcsa nénije harmadszor lett magyar állampolgár, századik születésnapján példaértékű életútjáról is beszélt.

Egyedül hét gyermekkel

Százévesen is egyedül él, képes ellátni magát, takarítani, főzni is szokott Marcsa néni. Természetesen gyermekei is segítenek neki, hetente többször meglátogatják, besegítenek a ház körüli teendőkben. Legkisebb gyermeke érdeklődésünkre kiemelte: a századik életévét töltő asszonyt a munka tartotta életben. Ebből pedig akadt is bőven, hiszen férjét már közel 60 éve elvesztette.