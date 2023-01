Egy ételosztásnyi időre hazautazik a kezdeményező

Idén sem marad el Kézdivásárhely egyik legnagyszerűbb civil kezdeményezése, amely Újévi meleg étel néven épült be a köztudatba, és a kézdivásárhelyi Héjja Tamás nevéhez fűződik. A kezdeményező Angliában él, de erre az alkalomra mindig hazautazik.

Két év kihagyás után az idei megmozdulás lesz a hetedik, és ez alkalommal is a céhes város főterén bonyolítják le, a Gábor Áron-szobor előtti téren. Az időpont is megszokott: az új esztendő első szombatján, ezúttal január 7-én 15 órától. Héjja Tamás szerint ennek az eseménynek

Legutóbb, 2020-ban a piaci ízeket idézték fel, akkor kétezer miccset sütöttek le, ugyanakkor forró mentateát és a mézes süteményt is kínáltak.

Idén nem számolják a porciókat, mert nem kell tartsanak az élelempazarlástól, hiszen a Kati Konyha mindenről gondoskodik. Miután mindenkinek jutott a felszolgált ételből, bárki repetázhat, illetve kérhet elvitelre is, emellett a megmaradó mennyiséget szétosztják a rászorulók között. Az első érkezőknek jutalom is jár, akik már kezdésre ott lesznek, emléklapot kapnak ajándékba Vetró-Bodoni Barnabástól, valamint Handra Hunor is meglepetéssel készül.

A főtéri autós forgalmat korlátozzák erre az időszakra, hogy a résztvevők biztonságos környezetben fogyaszthassák el a meleg ételt.