Egy dinnye árával lehet támogatni a színjátszó tábort

Augusztus 17–27. között szervezik meg a hetedik Csalamádé színjátszó tábort Csíkcsaracsóban. Mivel továbbra is szeretnének megmaradni Erdély legolcsóbb diáktáborának, várják azok jelentkezését, akik a költségekhez, akár egy dinnye, egy ebéd vagy egy fuvar árával járulnának hozzá.

Évek óta nagy sikere van a Monokultúra Egyesület és a gyergyószentmiklósi Szín-Kron Csoport szervezésében tartott Csalamádé színjátszó tábornak.

„Idéntől átalakul egy kicsit a tábor szerkezete, most nem három hetes lesz, hanem csak tíznapos, és ezúttal a tábort követően nem lesz előadás, mint a korábbi években. Ellenben egy intenzívebb tíz napban lesz részük a táborozóknak, hiszen különböző meghívottak lesznek, aminek köszönhetően színházi, összművészeti táborrá alakul” – részletezte Balázs Bernadett-Mária szervező. A kétnapos workshopok keretében rendező, színész, zenész, koreográfus foglalkozik majd a jelenlévőkkel.

„Nagyon kis támogatottságunk lett idén, és ezt megértjük a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ez egy nehezebb év, voltak még nehéz éveink, mindig valahogy megoldottuk. Most egy közösségi finanszírozást találtunk ki. Mindenki felajánlhat valamit, ily módon támogatója, mecénása lehet a tábornak. Sátorra gyűjtünk, de akár egy ebéd vagy a kedvenc kultuszgyümölcsünk, a görögdinnye árával, a táborba eljutás fuvardíjával is hozzá lehet járulni. Így nem nagy összegekről van szó, ellenben ez is segítség számunkra, hogy ne a résztvevő gyerekek kelljen mélyen a zsebükbe nyúljanak, hogy fedezzék a költségeket” – fejtette ki Kolozsi Borsos Gábor színművész, a tábor megálmodója és főszervezője.

Amióta a kampányt elindították, már jelentkeztek olyanok, akik jó ötletnek tartják a kezdeményezést, és hozzájárulnak a tábor költségeihez. Várják további mecénások jelentkezését. A táborban 19 középiskolás vesz részt, a helyek száma idén is hamar betelt.