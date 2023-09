Egészségügyi termékbemutató? Nem biztos, hogy jó ötlet elmenni

Több székelyudvarhelyit is ismeretlenek hívtak fel telefonon az elmúlt hetekben, egy egészségügyi központ képviselőként bemutatkozva, és arról érdeklődtek, hogy az illető betöltötte-e már az 50. életévét. Igen válasz esetén egy székelyudvarhelyi egészségügyi termékbemutatón való részvételre próbálták rábeszélni, számolt be lapunknak az egyik érintett, akiben utólag merült fel a kérdés, hogy

Általában nem csak a fogyasztóvédelem hatáskörét érintik ezek a rendezvények, ezért a hatóság a gazdasági rendőrséget is értesíti az ilyen eseményekről, ugyanis nem ritkán bűncselekmények is megvalósulnak a hasonló egészségügyi termékbemutatókon. „Mi leggyakrabban azért intézkedünk, mert félrevezetik a fogyasztókat. Az a súlyosabb, amikor egészségügyi termékekről van szó, és azok nincsenek akkreditálva az egészségügyi minisztérium által.”

– mondta a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője, azt is hozzáfűzve, hogy ha nincs származást igazoló dokumentum, akkor a termékforgalmazás feketekereskedelemnek minősül, így az adóhatóság csalások elleni igazgatóságának a hatáskörét is érinti az ügy.

Hirdetés

„Évekkel ezelőtt sok ilyen jellegű problémánk volt, két-három cég is volt, amelyek ilyen rendezvényeket szerveztek Székelyudvarhelyen, de Csíkszeredában is. Ellenőriztük őket, a gazdasági rendőrséggel is voltunk náluk úgy, hogy megleptük őket az ilyen bemutatókon, aztán megszűntek az ilyen rendezvények, az utóbbi egy-két évben már nem voltak, ezek szerint újrakezdték. Nincs tudomásunk róla, hogy milyen vállalkozás lehet, de megtudjuk, ha megint elkezdték csinálni. Általában nem idevalósi cégek szervezik ezeket” – tájékoztatott a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője. Számára egyébként az is gyanús, hogy a termékbemutató szervezői célzottan az adott városban élők telefonszámait hívják fel.