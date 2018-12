Egészen egyszerű, és mégis megható betlehemi üzenet

Magyar, román és roma fiatalok álltak színpadra kedden este Marosszentgyörgyön a nemzeti kisebbségek napján, hogy saját táncaikkal, énekeikkel emlékeztessenek mindenkit arra, hogy valamennyien egyenlők és értékesek, illetve együtt vállalják azt a sokszínűséget, amely a községet is jellemzi.

A sokszínűséget ünnepelték Marosszentgyörgyön • Fotó: Antal Erika

A kultúrotthonban néptáncot és ritmikus tornát láthatott a közönség, de a népdal, a kórusmű és a vers sem hiányzott. A gazdag és változatos programban a legérdekesebbnek a csejdi ifiklub betlehemes előadása bizonyult. A falu fiataljaival eddig nem nagyon foglalkoztak rendszeresen, vannak köztük olyanok, akik még iskolába sem járnak, vannak, akik most kapcsolódtak be az Esély programba, amely által betűvetést, számtant és a legalapvetőbb tudnivalókat sajátítják el, hogy később álláslehetőséget kereshessenek. Ezek a fiatalok most egy

betlehemes játékot mutattak be, a saját hétköznapi ruhájukban léptek színpadra, jelmeze is csupán az angyalnak volt, egy saját kezűleg barkácsolt angyalszárny.

Ahogy a nézőtér elcsendesedésén is érezhető volt, hitelesen adták elő a karácsonyi üzenetet. Koreck Mária szervező is ezt emelte ki értékelésében, hogy

a leghátrányosabb helyzetű, legszegényebb közösség képes volt úgy megfogalmazni a sajátos egyszerű eszközeivel az ünnep lényegét, hogy az mindenkit megérintett.

„Azt szeretnénk, ha ezek a gyerekek és fiatalok mindig büszkék lennének saját anyanyelvükre, hagyományaikra, és minden adandó alkalmat kihasználnának a kultúrájuk népszerűsítésére” – mondta lapunknak a Divers Egyesület elnöke. Ugyanezt hangsúlyozta Sófalvi Szabolcs polgármester is, aki szintén a sokszínűségre, az elfogadáson alapuló együttélésre hívta fel a figyelmet.

A kisebbségek napját Romániában egy éve ünneplik hivatalosan, a Divers Egyesület azt megelőzően már évek óta kisebb-nagyobb interkulturális eseményekkel hívta fel rá a figyelmet.