Égési sérüléseket szenvedett egy munkásbusz tizenhárom utasa

Sok a tévhit az üdülési csekkek körül – íme, egy eligazító

Jelentősen felpörgette az üdülésicsekk-forgalmat, hogy idén a tanügyben dolgozók is kaptak jegyeket, ám káoszt okoz a megfelelő tájékoztatás hiánya. Muszáj-e egyben, idén nyáron felhasználni? Csak szálláshelyre költhető, vagy étkezésre is? Megannyi kérdés, amire most válasz adunk.