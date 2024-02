Eddigi legnagyobb értékű beruházásába vág bele Gyergyóalfalu

47 millió lejes összköltségvetésű beruházás kezdődik ebben az évben Gyergyóalfaluban. Ennek keretében kiépítik az ivóvíz- és csatornahálózatot Borzont turisztikai övezetében, és a harmincéves beton csatornavezetéket is korszerűsítik egy új technológiával.

Januárban kapták meg a hivatalos tájékoztatást a környezetvédelmi minisztériumból, hogy

a község történetének legnagyobb értékű projektje nyertes lett, és készíthetik a közbeszerzést a községi közműhálózat bővítésére, korszerűsítésére.

Ennek keretében 23 kilométernyi ivóvíz- és 21 kilométer szennyvízvezetéket fektetnek le, és több forrásnál vízbefogókat építenek, illetve szükség esetén kutakat is ásnak, hogy elegendő vízzel tudják ellátni a Borzont turisztikai részén egyre- másra épülő hétvégi házakat, panziókat. Hirdetés Amint Gáll Szabolcs polgármester és Bege László alpolgármester keddi sajtótájékoztatójukon ismertették, a napokban kiírják a közbeszerzést, ennek várhatóan májusra lehet meg a nyertese és azt követően indul a kivitelezés. A projektet 2026 végéig kell lezárni. „A hálózatbővítés több szempontból is szükséges. Egyrészt mert egymás után épülnek a hétvégi házak, és a mai igények már nem azok, amik húsz éve megszokottak voltak.

Már nem elég az embereknek az, hogy a hétvégi házukban 2-3 napot nomád körülmények között tölthetnek el. Ma már ott kell legyen a fürdőszoba, de a mosogatógép és hasonló eszközök is. Így pedig szennyvíz keletkezik, ami a pöcegödrökbe kerül, de onnan a talajba szivárog, és ez hosszabb távon komoly környezetszennyezéshez vezet.

Ugyanakkor, ha turizmusban gondolkodunk, elégedhetetlen az ehhez szükséges infrastrukturális adottságok megléte” – ismertette Gáll Szabolcs.

Talán ennél is fontosabb, hogy a beruházás során műanyag szigetelő „bélést” kap a községben az 1990-es években kiépített 4,5 kilométer hosszú szennyvízvezeték is. Ez utóbbit egy új, vidékünkön még nem nagyon ismert módszerrel oldják meg. Két akna között a vezetékbe egy műanyag „bélést” fújnak be, és ez hőkezelés során rátapad a csövek belső falára, így biztosítva annak a szigetelését. Az új technológia előnye még, hogy

nem kell „felásni az egész falut”, hanem csak ott lesz erre szükség, ahol a betonvezeték az idők folyamán megsérült, beszakadt.

Ez a fejlesztés azért fontos, mert az egyméteres átmérőjű betoncsövek illesztéseinél beszivárog a talajvíz. Esőzések idején pedig a szennyvíztisztító állomásra hatalmas mennyiségű víz ömlik be, elárasztva a létesítményt. Ezt a vizet pedig ugyanúgy kell tisztítani, mint a szennyvizet ami nagy költséget jelent. A projekt keretében létesülő vízbefogók, illetve kutak fúrásának köszönhetően megoldódik egy másik gondja is a községnek. Az ivóvizet Gyergyószentmiklósról kapják, és szárazság idején előfordul, hogy Borzontra már csak alig jut el. Most ez is rendeződik.

A beruházás összértéke 47 millió lej, ebből 41 milliót finanszíroz a környezetvédelmi minisztérium, a különbözet a község önrésze.