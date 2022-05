Eddig még kevesen kérték a távhőszolgáltatás leállítását Gyergyószentmiklóson

Jelenleg is tart még a fűtésszezon, eddig nagyon kevesen kérték a távhőszolgáltatás leállítását Gyergyószentmiklóson, de igény esetén van lehetőség arra, hogy egy-egy lépcsőházban, intézményben elzárják a fűtést.

Még hűvösek az éjszakák, emiatt továbbra is tart a fűtésszolgáltatás Gyergyószentmiklóson is. A gázzal működő kazánokat már elzárták a Virág és a Bucsin lakónegyedben is, csak a Forradalom lakónegyedi úgynevezett dánkazán biztosítja a szolgáltatást.

