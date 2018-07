Ecsettel, vésővel, kalapáccsal látnak munkához a nyári művésztelepen

A művésztelep megnyitója. Egy ígéretes közreműködés kezdete az alkotóközpont és a MAMŰ között • Fotó: Pethő Melánia

Logikai és struktúraelméleti megközelítésben fogalmazzák meg a halmazelmélet törvényszerűségeit alkotásaikban a második nyári művésztelep résztvevői Szárhegyen. Hogy a 11 képzőművész milyen technikával ülteti át az anyagi világba az elméleti témát, a zárókiállításon kiderül a nagyközönség számára is. Egyelőre csak azt tudni, hogy

lesz, aki ecsettel, más vésővel, kalapáccsal lát neki a munkához.

A művésztelep pénteki megnyitóján elhangzott, a résztvevők között alig van, aki korábban már ne alkotott volna valamelyik táborban Szárhegyen. Ismerve a hely adottságait, szellemét, most, a MAMŰ tagjaiként is éltek a lehetőséggel, hogy újra itt alkothassanak.

Elekes Károly Munkácsy Mihály-díjas festő, szobrász és grafikusművész egyike a „visszatérőknek”. Mint mondta, most elsősorban mint a MAMŰ egyik alapítója és vezetőségi tagja vesz részt a szervezésükben első alkalommal zajló szárhegyi táborban. A korábbi itt tartózkodása alatt meggyőződött, hogy a gyergyói település ideális hely az alkotáshoz.

Akárcsak művésztársai, Elekes is a Lázár-kastély látogathatósága felől érdeklődött a helyi szervezőktől. Belenyugvással kellett tudomásul venniük, hogy a művésztelep ideje alatt nem valószínű, hogy a kapun belülről is megcsodálhatják az erdélyi reneszánsz építészet egyik legszebb alkotásaként számon tartott épületet. Már több mint négy éve, hogy a tulajdonjogi viták miatt lakat került a kastély bejáratára, azóta a művésztelepek is más helyszínre költöztek. A helyi önkormányzat által biztosított műteremben, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ székhelyének ebédlőjében, illetve udvarán dolgoznak a művészek. A zárókiállítás időpontja egyelőre még nem leszögezett, viszont a kortárs képzőművészet kedvelőinek addig is kínál élményeket az alkotóközpont: a művelődési ház Cika termében a nemrégiben zárult első nyári művésztelep alkotásaiból berendezett tárlatot ajánlják megtekintésre.

A résztvevő alkotók



A második nyári Szárhegyi Művésztelep résztvevő képzőművészei: Elekes Károly, Koroknai Zsolt, Nagy Árpád Pika – Munkácsy Mihály díjas művészek, továbbá Daradics Árpád, Gesztelyi Nagy Zsuzsa, Lipkovics Péter, Papp Ildikó, Pető Hunor, Posta Máté, Taskovics Éva, Zakariás István.