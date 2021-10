Ebben az iskolában szünetel a személyes oktatás, de nem a koronavírus miatt

Teljes fűtésrendszer-csere zajlik a marosvásárhelyi Serafim Duicu tanintézetben • Fotó: Serafim Duicu Általános Iskola Facebook oldala

Szünetel a személyes oktatás a héten a marosvásárhelyi Bodoni úti Serafim Duicu Általános Iskolában, mert fűtésrendszert cserélnek a tanintézetben. Néhány szülő felháborodását fejtette ki azért, amiért gyereke kénytelen online tanulni a héten emiatt. „Nagyon zavaró, ami történik, nem értjük, miért van ez a helyzet. Egy héttel ezelőtt értesítettek minket arról, hogy online tanrendre térnek át a javítások miatt, amelyekről azt gondolom, hogy a vakációban is el lehetett volna végezni. Most hideg van az osztálytermekben, teljes fejetlenség van” – idézte az egyik szülőt a Zi de Zi hírportál.

Nem tudtak hamarabb nekifogni

Megkerestük a polgármesteri hivatal iskolákért felelős osztályának vezetőjét, Horațiu Lobonțot, aki elmagyarázta a kialakult helyzetet. „Nyáron kaptunk pénzt a költségvetés-kiegészítésből iskolajavításokra,

a Serafim Duicu tanintézet pedig megkeresett a fűtésrendszer cseréjének igényével, hiszen ott 1970 óta nem javítottak a fűtésrendszeren, sok fűtőtest már nem működött.

Teljes fűtésrendszercsere zajlik, nem csak a fűtőtesteket, hanem a hőközpontot és a vezetékeket is lecserélik. Hamarabb nem tudtunk nekifogni, így szeptemberben kezdtük el a munkálatokat, amelyekről tudtuk, hogy nem fejeződnek be egy-két héten belül. De tárgyaltunk erről az iskola vezetőségével, és megkértük, hogy két-három termenként szabadítsák fel a helyet, hogy cseréljük ki a fűtőtesteket. Minden normálisan zajlott, amíg jött a hideg. Az iskola pedig kihasználva azt a helyzetet, hogy már eleve több osztály online tanult a koronavírus miatt, úgy döntöttek, hogy ne járjanak be ezen a héten a gyerekek, hogy az osztályokban is tudják felszerelni a fűtőtesteket, bár erről nem kérdezték meg az iskolákért felelős igazgatóságot” – magyarázta Horațiu Lobonț.

Legkésőbb hétfőn visszatérhetnek

Az iskolákért felelős igazgatóság vezetője hangsúlyozta, a folyósokon már működik a fűtés, és

legkésőbb hétfőig befejezik a munkálatokat a tantermekben is, és hétfőn visszatérhetnek a gyerekek az osztálytermekbe.

A Maros Megyei Tanfelügyelőség összesítése alapján ezen a héten összesen négy osztály volt online tanrendben a Serafim Duicu Általános Iskolából, amelyből három csütörtökön már vissza is térhetett volna, mert lejárt a két hét, de a fűtésrendszer cseréje miatt kénytelenek még ők is hétfőig otthon maradni.