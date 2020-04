Ebben a sorrendben fertőtlenítik a gyergyószentmiklósi tömbházakat

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Elsőként a Virág negyed déli részén lévő tömbházakban végzik el a fertőtlenítést. A munkálatot reggel 8 óra 30 perckor kezdik az 5-ös tömbház A lépcsőházában, és egy előre megjelölt sorrend szerint folytatják: 5-ös tömbház – B; 6-os tömbház – A, B; 7-es tömbház – A, B; 8-as tömbház – A, B; 11-es tömbház – A, B; 12-es tömbház – A, B; 13-as IJECOP tömbház – A; 14-es tömbház – A, B; 15-ös tömbház – A, B; 16-os tömbház – A, B; 17-es tömbház – A; 18-as tömbház – A; 19-es tömbház – A; 20-as tömbház – A, B, C; 21-es tömbház – A, B, C, D, E, F; 22-es tömbház – A, B, C, D; 23-as tömbház – A, B; 24-es tömbház – A, B; 25-ös tömbház – A, B; 31-es tömbház – A, B; 33-as tömbház – A, B; 35-ös tömbház – A, B; 39-es tömbház – A, B, C, D; garzontömbház – A.

Szerdán 24 tömbházban, összesen 46 lépcsőházban zajlik a fertőtlenítés, amely egy-egy lépcsőház mintegy 10 percet vesz igénybe. Ez alapján kiszámítható, hogy hová mikor érkeznek meg a védőruhás személyek.

Csütörtökön a Virág negyed északi részén folytatják a fertőtlenítést, a következő napokban pedig sorra veszik a város minden tömbházát. A pontos ütemtervet egy nappal korábban teszik közzé a városháza Facebook-oldalán.

Kérik a lakókat, hogy a fertőtlenítés előtti napon szervezzék meg a lépcsőházak portalanítását. Gyergyószentmiklóson a Virocid nevű fertőtlenítőszert használják, amelyről tudni kell, hogy baktériumok, vírusok, spórák és gombák ellen hatásos. Abban a koncentrátumban, amelyben a lépcsőházak fertőtlenítéséhez használják, sem az emberi, sem pedig az állati szervezetre nem ártalmas, hacsak nagyobb mennyiségben be nem kerül a szervezetbe, amihez azonban szándékosság szükséges – írják. A szer enyhe szaga 15–20 percig érződik zárt térben. Kérik a lakókat, hogy a fertőtlenítés utáni legalább egy órában ne tartózkodjanak a lépcsőházakban.