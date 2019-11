Dugóoszlató jelzőlámpák Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely négy forgalmas, jelzőlámpával is ellátott útkereszteződésébe forgalomfigyelő kamerákkal ellátott rendszert építettek ki. A fejlesztés lényege, hogy az adott útszakaszon közlekedő járművek számának függvényében váltanak a lámpák zöld vagy piros színűre.

Az érintett körforgalmaknál megszűnt a számláló, hiszen a zöld jelzés hosszát rugalmasan kezeli a rendszer • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A rendszer hatékony működéséhez azonban nagyon fontos, hogy a sofőrök vezetési magatartása is megváltozzon: gyorsan kell reagálni, figyelmesnek kell lenni. Ugyanakkor rendkívül

A fejlesztés kiépítését, illetve a rendszer további üzemeltetését is elvégző marosvásárhelyi szakcég közlekedésszervező szakembere, Koncz Szabolcs elmondta,

A Fások utca, a Bethlenfalvi út és a Lakatosok utcája között, a Nicolae Bălcescu, a Sas és a Vásártér utca kereszteződésében, a Wesselényi Miklós utca és a Tamási Áron út kereszteződésénél, valamint az Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utca kereszteződésénél üzemelték be szerdán az új, „okos” jelzőlámparendszert Székelyudvarhelyen. A cél, hogy gördülékenyebb legyen a forgalom, kevesebb dugó alakuljon ki a csúcsidőkben, jegyezte meg Gálfi Árpád polgármester. A városvezető és a sajtó képviselőinek jelenlétében üzemelték be szerdán a Bethlenfalvi úton lévő rendszert.

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője hozzátette, a fejlesztés előkészítése több hetet is igénybe vett, amely idő alatt forgalomszámlálás, kamerabeállítás, tesztelés zajlott, valamint a beüzemelés után is lesz még „finomhangolás”.

Fontos tudni ugyanakkor, hogy a Bethlenfalvi úton lévő jelzőlámpák délutántól továbbra is sárgán villognak majd, a másik háromnál pedig – mivel ott sok baleset történik, ha nem működnek a fényjelzések – folyamatosan fog működni a rendszer. Utóbbiaknál egyébként a közlekedésbiztonság fokozásáért útburkolatba építhető fényjelzéseket is elhelyeznek.

A rendszer nagy előnye tehát, hogy a várakozó autók számát is figyelembe veszi, így

Egyébként a rendszerben működő három kereszteződésnél időszakos statisztikák lekérésére is lehetőség van, így a forgalmi trendeket a későbbiekben számszerűsíteni is lehet majd. A fejlesztés összértéke mintegy 80 ezer lej, hasonló okos jelzőlámpák Bukarestben, Kolozsváron és Medgyesen működnek. Mellesleg ez utóbbi városban az említett marosvásárhelyi szakcég építette ki a rendszert már tíz éve a közismert „S” alakú kereszteződésben is.