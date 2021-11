Duális oktatást indítanak a Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskolában

• Fotó: Barabás Orsolya

Nagy az igény vidékünkön is a duális szakképzésre, ezért is indít a következő tanévtől ilyen osztályt a Fogarasy Mihály Műszaki Szakközépiskola – jelentette be Siklódi Piroska igazgató. Ez az oktatási forma mind a diákok, mind pedig a résztvevő vállalkozások számára előnyös, hiszen

a gyakorlati képzésen van a hangsúly, és a vizsgákat követően nemzetközileg elismert szakképzési bizonyítványt kapnak a tanulók, akiknek a szakcégek munkahelyet is biztosítanak a munkaerőpiac igényeinek függvényében.

„A duális oktatás szerintem nagyon fontos lépés ennek az iskolának, mivel a cégekkel partnerséget kötünk az Arbor Vállalkozók Szövetség segítségével.

A diákok ösztöndíjat kapnak, 200 lejt az állami költségvetésből és legkevesebb 200 lejt azoktól a vállalkozóktól, ahol a gyakorlatot végzik.

A következő tanévben egy osztály indul, harminc hellyel, három szakterületen, ács-asztalos-parkettázó, általános asztalos és víz-gázszerelő szakon. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének szakképzésben részt venni és könnyen munkahelyet találni.

Nekünk az a célunk, hogy itthon tartsuk a fiataljainkat

– hangsúlyozta Siklódi Piroska, az oktatási intézmény igazgatója.