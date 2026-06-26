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Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot

Képünk illusztráció • Fotó: Román Légi Főfelügyelőség/Facebook

Képünk illusztráció

Fotó: Román Légi Főfelügyelőség/Facebook

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Oroszország újabb dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Románia folyami határának közelében péntek virradóra – közölte a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. június 26., 08:312026. június 26., 08:31

A tárca tájékoztatása szerint a katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő IAR 330 Puma helikopterét a légtér megfigyelésére. A helikopter 3 óra 57 perc körül szállt fel.

A hadsereg műveleti központja értesítette a katasztrófavédelmet arról, hogy

riasztani kell Tulcea megye északi részének lakosságát,

így 3 óra 47 perckor Ro-Alert figyelmeztetést küldtek ki.

A riadót 4 óra 23 perckor fújták le, légtérsértés nem történt – írja az Agerpres a védelmi tárca közleményére hivatkozva.

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