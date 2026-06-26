Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot

Oroszország újabb dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Románia folyami határának közelében péntek virradóra – közölte a védelmi minisztérium.

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A tárca tájékoztatása szerint a katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő IAR 330 Puma helikopterét a légtér megfigyelésére. A helikopter 3 óra 57 perc körül szállt fel.

A hadsereg műveleti központja értesítette a katasztrófavédelmet arról, hogy