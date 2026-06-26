Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot

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Fotó: Román Légi Főfelügyelőség/Facebook
Oroszország újabb dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Románia folyami határának közelében péntek virradóra – közölte a védelmi minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint a katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő IAR 330 Puma helikopterét a légtér megfigyelésére. A helikopter 3 óra 57 perc körül szállt fel.
A hadsereg műveleti központja értesítette a katasztrófavédelmet arról, hogy
így 3 óra 47 perckor Ro-Alert figyelmeztetést küldtek ki.
A riadót 4 óra 23 perckor fújták le, légtérsértés nem történt – írja az Agerpres a védelmi tárca közleményére hivatkozva.
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