Drágulnak a szemétdíjak, növekednek az adók jövőtől Marosvásárhelyen

Az infláció mértékével, vagyis 2,6 százalékkal növelték meg a 2022-es évi marosvásárhelyi helyi adókat és illetékeket, de a nem lakás rendeltetésű épületek esetében lesz, akinek többet kell majd fizetnie. A szemétilletéken is változtattak.

Negyvenkét napirendi ponton rágták át magukat a tanácsosok • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi helyi tanácsosok kedden tartották decemberi soros ülésüket, amelyen több adót és illetéket, valamint belépőjegy árát emeltek meg, de más változásokat is eszközöltek. Az elfogadott döntések értelmében az infláció mértékével emelték meg a helyi adókat és illetékeket.

HIRDETÉS

Megszavazták azt is, hogy azok a természetes személyek, akik 100 négyzetméternél nagyobb, nem lakás rendeltetésű ingatlannal rendelkeznek, ezentúl nagyobb épületadót kell fizessenek, az adó kiszámításakor az eddigi 0,65 százalékos érték helyett az 1,3 százalékot veszik alapul. Van, aki sérelmezte, hogy a magánszemélyeket pluszba megadózzák, de azt is elhangzott, hogy sokan éppen azért veszik magánszemélyként a nagy, irodáknak, üzletnek is megfelelő ingatlanokat, hogy kevesebb adót kelljen fizessenek. Végül kisebb vita után elfogadták ezt az értéknövelést.

Változás az is, hogy eddig közzétették a hivatal honlapján azoknak a cégeknek a nevét, amelyeknek 100 ezer lejnél nagyobb adóhátraléka volt. Most ezt az összeget lecsökkentették 20 ezer lejre, így az ekkora, vagy ennél nagyobb köztartozást felhalmozó jogi személyek nevét fogják nyilvánosságra hozni.

Több pénz a hulladékilletékre

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők döntöttek arról is, hogy megemelik a szemétdíjat. Mint ismert, ez év elején sok vita volt ennek az illetéknek a kapcsán, mert változott a befizetési módja, és nyilatkozatot kellett benyújtani, bevallva, hogy a lakásokban hányan laknak.

Míg idén egy marosvásárhelyi személy havonta 11,87 lejt fizetett a háztartási szemét összegyűjtéséért és elszállításáért, ez a díj 2022. január elsejétől 14,93 lej lesz.

Összehasonlításként: 2020 decemberében 10,30 lej volt ez az összeg. Az eddig alkalmazott kedvezmények továbbra is érvényesek, például a nagycsaládok csak két gyermek után kell fizessenek szemétdíjat, a többi kiskorú mentesül ez alól. Ugyanakkor eltörlik az évi kétszeri nagytakarításért, családonként befizetett 50 lejes évi díjat.