Drágább lesz a taxi, de lenne egy drága sátra Udvarhelynek

Sátorral fednék be a székelyudvarhelyi jégpályát • Fotó: Barabás Ákos

Megszavazták a taxik kilométerdíjának megemelését, szerződést kötnek a város tulajdonában lévő erdők adminisztrálására, valamint a műjégpálya befedésének és több más megvalósítandó projekt tervét is elfogadták csütörtökön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Az év első testületi ülésén az is szóba került, hogy a város általános területrendezési tervének elfogadása előtt nem sokkal változtattak egy terület besorolásán, amiről több képviselő csak utólag értesült.

Egy perc néma csenddel kezdődött az év első önkormányzati képviselő-testületi ülése Székelyudvarhelyen, amellyel a kedden elhunyt Verestóy Attila szenátor emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők. Ezután Gálfi Árpád polgármester röviden felvezette a testület elé tárt naprendi pontokat, majd elkezdődött azok megvitatása. A képviselők elsőként a város kasszájában tavalyról megmaradt több mint 10,6 millió lejt fogadták el, utána pedig a 2018–2019-es tanévre vonatkozó beiskolázási terv és az oktatási hálózat jóváhagyása következett. Ami lényeges változás, hogy

a korábban jogi intézményként megszüntetett Napsugár Napközi Otthon egy része a Villanytelepi napközitől a Baczkamadarsi Kis Gergely Református Kollégiumhoz kerül át, így ott a továbbiakban kicsiket is oktatnak majd

– közölte Orbán Árpád alpolgármester. Derzsi László RMDSZ-es képviselő aggodalmát fejezte ki, amiért így több óvodában is kétszáznál kevesebb lesz a gyermeklétszám, és fennáll a veszélye, hogy központilag megszüntetik valamelyik intézményt. Jakab Attila városmenedzser erre megjegyezte, hogy százhatvan az a létszám, amely az üzemeltetéshez szükséges, az pedig minden intézményben megvan. Végül a szövetségiek tartózkodása mellett elfogadták a határozatot.

Magánerdészetben gondolkodnak

Meglepő módon heves vitát váltott ki a Romsilva Országos Erdőgazdálkodási Vállalattal való – hat évre szóló – ügyintézési szerződéskötés, amely Gálfi szerint azt szavatolja, hogy ne történjenek lopások a város erdeiben. Összesen 1486 hektárnyi területről van szó. Ezzel szemben az RMDSZ-frakció szerint érdemes elgondolkodni azon, hogy magánerdészetet bízzanak meg a feladattal. Gálfi kijelentette,

új munkatársa van a hivatal mezőgazdasági osztályának, akivel tavasszal elkezdenék az erdők leltárba vételét,

így utána érdemes döntést hozni a további lépésekről. A hamarosan megkötendő szerződést bármikor fel lehet bontani. Végül néhány tartózkodás mellett megszavazták a határozattervezetet. Ezután a képviselők arról döntöttek, hogy felbontják a szenny- és ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos koncessziós szerződést az Urbana Rt.-vel és az Aqua Nova Hargita szolgáltatóval, ami egy lényeges lépés a Harvíz Rt.-hez való csatlakozás irányába. Az elkövetkező kilencven napban még a régi szolgáltató fogja üzemeltetni a rendszert.

Fedett jégpálya és más tervek

Elsőként a Szászok táborát érintő villanyhálózat bővítésével kapcsolatban fogadtak el terveket a városatyák. Mint kiderült, több mint egymillió lejes beruházásról van szó, amelynek 80 százalékáról a városvezetésnek kell gondoskodnia. Terveket fogadtak el ugyanakkor a Medence, valamint a Holló utcában megvalósulandó szenny- és ivóvízhálózati bővítésekről.

A Haáz Rezső Múzeum udvarán további megvalósításokat terveznek: egyebek mellett kinti bútorzatot helyeznének el, valamint egy „üvegcsűrt” is építenének.

Ez nagyjából 1,45 millió lejbe kerül, még nem tudni, miből fogják finanszírozni.

A műjégpálya befedéséről is készült megvalósíthatósági tanulmány, amelyet Jakab Attila és Hajdó Csaba MPP–EMNP-koalíciós képviselő ismertetett bővebben. Ennek célja, hogy ne csak a leghidegebb hónapokban üzemeltethessék a korcsolyapályát.

Egy 60×30 méteres boltíves sátort vásárolna a város, a megfelelő felszerelésekkel kiegészítve, melyet télen a korcsolyapálya befedésére, nyáron pedig különböző rendezvényeken használnának. A projekt áfa nélkül 4 millió lejbe kerülne,

amit lépésről lépésre valósítana meg a hivatal, lehetőleg külső forrásokat is bevonva. A tanulmányra egyébként azért is szükség volt, hogy támogatást kérhessenek a Székelyföldi Jégkorong Akadémiától – jegyezte meg Hajdó, hozzátéve, hogy még egyáltalán nem biztos az igénylés jóváhagyása.

HIRDETÉS

Az ülésen ugyanakkor elfogadták a szejkefürdői szenny- és ivóvízhálózat kiépítésének aktualizált terveit, valamint azokat a kiadásokat, amelyeket a városnak kell finanszíroznia. Ezután elfogadták azokat dokumentumokat, amelyek alapján állami támogatást kér a hivatal a Mihai Eminescu utca 2A, 2B, a Függetlenség út 10., a Mihail Kogălniceanu utca 4A, 4B, valamint az Építők utca 1–3. szám alatti tömbházak hőszigetelésére.

Drágul a taxi

A hivatal a taxiscégek kérésére terjesztette elő azt a tervezetet, amelynek alapján – a tavaly év végi 10 banis emelés után – újabb 19 banival növelhetik a nappali fuvar kilométerdíját, így most 2,49 lejbe kerül egy kilométernyi taxizás. Ölvedi Zsolt MPP–EMNP-s képviselő arra kéri a lakosokat, hogy a továbbiakban senki ne fizesse ki a fuvardíjat a taxisoknak, ha nem kapcsolnak órát és nem adnak nyugtát a szolgáltatásról.

Zöldövezetből ipari zóna



Sinka Arnold RMDSZ-es képviselő azt rótta fel a városvezetésnek, hogy a városatyák beleegyezése nélkül módosították a PUG-ban a szennyvíztisztító állomás környékén lévő területek besorolását. Az általa átolvasott tervekben ugyanis még zöldövezetnek minősültek a területek, most azonban már ipari zónáról van szó. Gálfi Árpád azonnal cáfolt, mondván, hogy a képviselők szavazásakor már be volt iktatva a változtatás. Ezt a főépítész is megerősítette. A polgármester hangsúlyozta, nincs szó csúsztatásról, hiszen 2008-ban még ipari zónaként szerepelt az a rész, ahol több vállalkozó is területet vásárolt. Ezt később valaki – tisztázatlan körülmények között – zöldövezetnek minősítette, ellehetetlenítve az említett vállalkozók munkáját. A cégek kérésének megfelelően a hivatal csak „helyrehozta” a hibát. Mike Levente, az MPP–EMNP-koalíció képviselője szintén észlelte a furcsaságot, aminek később utánanézett, és kiderült, hogy valóban iktatva volt a módosítás, még kollégái döntéshozása előtt, ám erről – a dokumentumot ellenőrző technikai bizottságot is beleértve – senki nem kapott megfelelő tájékoztatást. Noha nem történt törvénysértés, Mike arra kérte a városvezetőket, hogy hatékonyabban kommunikáljanak az önkormányzattal, amit Gálfi meg is ígért.