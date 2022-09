A közönség döntheti el, ki legyen az Erdély dala vetélkedő hetedik döntőse

Keresztes Ildikó , Dorogi Péter , Bagossy Norbert és Lukács Laci zsűritagok megítélése alapján döntőbe jutott A Csajod nevezetű formáció az Ide tartozom című alkotással, a Végtelen Sziget a Csillagok című zenével, Frunzea Dávid a Népi Kavalkád című dallal, Koszika a Te vagy a minden című zenével, a Dream Flow az Itt boldog vagyok címet viselő alkotással, valamint a Szintaxis a Lassú vonatok című zenével. Az előbbiekben felsorolt hat alkotás mellé egy hetedik is csatlakozik, amelyet a közönség választhat ki a benevezettek közül. A vetélkedő hivatalos oldalán mindenkinek lehetősége van meghallgatni a dalokat, amelyekre ugyanott lehet szavazni vasárnap éjfélig.

Az alkotótáborba betekintést nyerhet az Erdély dala közönsége is a verseny Facebook és Instagram oldalán, valamint az Erdély TV beszámolói által.

Az előadók a mentorok segítségével csiszolhatják a dalokat, és egyben felkészülhetnek a verseny döntőjére, amelyet október 30-án az Erdély TV élőben közvetít. A közönségnek itt is fontos feladata lesz, hiszen továbbra is ötödik zsűritagként tudja segíteni szavazatával a kedvencét – olvasható a szerkesztőségünknek is elküldött tájékoztatásban.