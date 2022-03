Március 15-i megemlékezés Gyergyószentmiklóson: dönteni kell a nemzet jövőjéről

• Fotó: Albert Eszter

Lőrincz Aranka, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének üzenetét olvasta fel az egybegyűlteknek.

„Hosszú évekig úgy gondoltuk, hogy a szabadságért napjainkban nem kell karddal és puskával vívnunk, mint 1848-ban. Bár nem a mi szabadságunk került most veszélybe, mégis a határainknál dúló szörnyű háború az Ukrajnában élő nemzetek, így a kárpátaljai magyar közösség jövőjét is veszélyezteti. Ezért, most, amikor az 1848-as hőseinkről emlékezünk meg, fejünket fordítsuk Kelet felé is (...).

Mondjuk ki egységesen, hogy mélységesen elítéljük az orosz inváziót, amely veszélybe sodorja ártatlan civilek millióinak életét

– emelte ki ünnepi beszédében Bende Sándor, parlamenti képviselő.