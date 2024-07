Dolly Plusz, Anna and the Barbies, Magna cum Laude a Vásárhelyi Forgatagon

A sajtótájékoztatón részt vett Portik Vilmos, ősztől leköszönő alpolgármester is, aki a rendezvény megálmodója, egykori főszervezője volt, most tanácsadó szerepében segíti a szervezőket. Mint elmondta, az első Forgatag szervezésekor még nem volt egyértelmű, hogy lehet-e Marosvásárhelyen ilyen rendezvényt szervezni, akkor még a Maros-partra kényszerült a Forgatag.

Újabb tíz évet készítenek elő a Vásárhelyi Forgatag életében a szervezők, akik a folytatásra törekszenek. Nem városnapok és nem is zenei fesztivál ez, hanem családias rendezvény, ahol mindenki talál magának értéket, szórakozást – fejtette ki Jakab István, a Vásárhelyi Forgatag egyik legrégebbi szervezője, a fesztivál jelenlegi gazdasági igazgatója.

Portik Vilmos leköszönő alpolgármester, a Vásárhelyi Forgatag egykori főszervezője most tanácsadóként segíti a szervezőket

Az önkéntesekkel, munkatársakkal, szolgáltatókkal, partnerekkel együtt 350 ember dolgozik a rendezvényen. Emellett 25 szakmai partnere van a rendezvénynek, olyanok, mint a Hagyományok Háza, a Spectrum Színház, a Mathias Corvinus Collegium, a Teleki Téka, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vagy a Maros Megyei Múzeum. A családi és gyermekprogramokról 15 szervezet gondoskodik, és minden évben 35–37 helyi támogatója is van a rendezvénynek, és idén is hatvan kézműves hozza el portékáit a Vársétányra.

Új programpontja is lesz az idei Forgatagnak, hiszen egy borkertet alakítanak ki a szervezők a Duma tér helyszínén, ahol napközben polgárpukkasztó témákat feszegetnek, este pedig a Kárpát-medence különböző szegletéből érkező borászok válogatott borait lehet fogyasztani – jelentette be Portik Vilmos.

A Forgatag központi helyszíne ezúttal is a marosvásárhelyi vár lesz, ezt a teret minden évben sikerült az utolsó négyzetméterig belakni. Ezt idén sem tervezzük másképp, viszont a megszokott terek közül néhány a vár új szegletébe költözik. Itt lesz a már említett borkert, a családi és gyermekprogramok viszont árnyékosabb helyre költöznek

Hozzátette, a gyerekek több koncertnek is örvendhetnek: az Erdélyi Hagyományok Háza is elhoz két gyerekzenekart, emellett pedig a népszerű Kaláka együttes is zenélni fog. Idén is lesz könyves forgatag a Teleki Téka szervezésében, a néptánc, népzene, népmese és különböző hagyományos foglalkozások népszerűsítésére a Hagyományok Háza és a Maros Művészegyüttes vállalkozik.

A Forgatagon ünnepli kerek évfordulóját az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, valamint a Marosvásárhelyi Állatkert is, mindkét intézmény külön programpontokkal készül az augusztus utolsó hétvégéjére.

A Csicsergő családi program idén a játék és tudomány tematikára épül, amely tizenöt civil szervezet együttműködésével valósul meg. Ebben az évben pedig a játékos lelkű felnőttekre is gondoltak, számukra is terveznek interaktív játékokat. De nem marad el a már hagyományossá vált Rákóczi-lépcsőfutás sem, és a fesztiválok palettáján egyedinek számító Egészség-forgatagra is lehet számítani. A színházi programok közül megemlítette a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös előadásában látható Körhintát, amelyet Fábri Zoltán legendás filmje ihletett.

Csütörtökön, a megnyitó ünnepségen fellép Nyári Károly jazz-zongorista, péntek este a Szent Efrém férfikórus és az Ego Sum zenekar lépnek fel a Figura színpadon. Szombaton a nosztalgia-koncert keretében élőben csendülnek fel az Ábrándos szép napok és az Elpattant egy húr című slágerek, ugyanis itt lesz sokak régi nagy kedvence, Dolly, aki most Dolly Plusz néven lép fel. Vasárnap pedig az Anna and the Barbies és a Magna cum Laude zenekarok koncertjével zárul a Vásárhelyi Forgatag.