Dohányzás: mi lehetne elrettentő példa?

a különböző fertőzésekre is fogékonyabbak a dohányzók.

„Az e-cigaretták okozzák az EVALI típusú tüdőgyulladást, amely általában a fiataloknál jelenik meg és 60 százalékban halálos kimenetelű” – mutatott rá a szakorvos. Hozzátette, akik kigyógyulnak belőle, azoknak is heges marad a tüdője, kötőszövetesedik.

„Ehhez képest az első világháborúban 9,7 millió katona és 10 millió civil halt meg, és egy világháborúról beszélünk” – mondta el összehasonlításképpen a szakorvos, hogy érzékeltesse számokban is, mennyire súlyosak ennek a káros szenvedélynek a hatásai.

ezt beszorozva, hogy mennyit szív el naponta, akár 10–20 évvel is megrövidülhet egy ember élete” – jegyezte meg, kitérve arra is, hogy

Holott a függőségekre legfogékonyabb korosztály, a 18 év alatti fiatalok a romániai jogszabályok szerint nem férhetnének hozzá a dohánytermékekhez, ennek ellenére mégis be tudják szerezni azokat, ezért a törvények betartásának hiányosságára is rámutatott. Szerinte azt is jó lenne tudatosítani a fiatalokban, hogy cigarettázni nem menő.