Divat az oltatlanság, a társadalmi felelősségvállalás szintje pedig alacsony Háromszéken – állapítja meg egy jelentés

Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az elmúlt évben Kovászna megyében összesen 107 891 dózis oltást adtak be, és mindössze 37 esetben számoltak be közepes vagy enyhe mellékhatásokról. Az egészségügyi igazgatóság a prefektúra honlapján tette közzé jelentését, ebből az is kiderül, hogy Kovászna megye a hatóságok erőfeszítései ellenére országosan az utolsók között van az átoltottság tekintetében.

Felidézik, hogy az oltáskampány „nagy erőkkel” kezdődött, de néhány nap után kiderült, hogy

az oltásra jelentkezők többsége Brassó megyéből érkezett, de jöttek az ország minden részéből, Bukarestből, sőt Konstancáról is, mivel a helyiek nem regisztráltak, és sok szabad hely maradt a platformon.

Ez önmagában nem jelent gondot, csak torzítja az adatokat, mert így kialakult az a helyzet, hogy Kovászna megyében viszonylag magas a beadott dózisok száma, ellenben alacsony a helyi beoltottaké – állapítják meg a jelentésben.

A tavaly december 5-ei országos összesítés szerint Kovászna megyében 30,09 százalékos volt az átoltottság, mindössze 1 százalékkal előzte meg Suceava megyét. Az egészségügyi igazgatóság munkatársai felidézik, hogy a vállalatoknál, a tanintézetekben, az idősek otthonában és a gyerekotthonokban is szerveztek oltáskampányt, az ágyhoz kötött betegek otthonába is elvitték a vakcinát. Az önkormányzatok felkérésére a falvakba is kimentek oltani, 4–5 szakember vonult ki a helyszínekre, és egy alkalommal mindössze tucatnyi dózist adtak be, annak is egyharmada volt első adag, a többi a második vagy a harmadik, emlékeztető dózis.

A jelentésben arra is kitérnek, hogy

az alacsony átoltottság hátterében sok tényező áll, de leginkább a tájékozottság hiánya és a félreinformáltság.

Egyrészt szerencsére az esetszámok és az elhalálozások száma nem volt túl magas a megyében, így a lakosság nem szembesült közvetlenül a járványhelyzet súlyosságával. A társadalmi felelősségvállalás szintje ugyanakkor alacsony, senki nem kérte az oltást azért, hogy megvédje a barátait, a munkatársait, vagy a szomszédait.

Valamiképpen divat az oltatlanság, mintha bátor tett lenne a vakcina visszautasítása. A térségben reflex visszautasítani mindent, ami kötelező, vagy erősen javallott.

Meglehet, az agresszív oltáskampány gyanakvóvá tette a lakosságot. Másrészt sokan átestek a fertőzésen anélkül, hogy ezt hivatalosan jelentették volna, viszont most úgy vélik, van védettségük, és nincs szükségük az oltásra.

A legtöbb kárt mégis a közösségi média okozta az álhírekkel

– olvasható a közegészségügyi igazgatóság jelentésében.