Disznótartás: szorult vagy lazult a hurok?

Noha a gazdák reakciója miatt a mezőgazdasági miniszter ígéretet tett a háztáji sertéshús-értékesítést szigorító törvény enyhítésére, a rendelet azóta sem lépett érvénybe. Így viszont a nemrég megjelent, szigorított feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akik értékesítésre nevelnek disznókat. Hogy ez háztáji körülmények között miként végezhető el törvényesen, a Hargita megyei állategészségügyi szakhatóság vezetője mondta el, akitől azt is megkérdeztük, mennyi időbe telik az e célra történő engedélyeztetés, továbbá azt is, hogy a hagyományos téli disznóvágásokat milyen feltételek betartásával lehet megtartani.

A sertéspestis terjedésének megfékezése céljával szigorította a sertéstartást szabályozó törvényt az állam, a parlament által májusban elfogadott törvénytervezetnek a múlt hónap végén jelentek meg az alkalmazási normái, ám

a gazdák egy részének felzúdulása miatt két hete a frissen szigorított törvény enyhítésére tett ígéretet Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

A gyors változások zavart keltettek az érintettek körében, sokak számára nem világos már az sem, hogy milyen feltételek betartásával vághatják le saját fogyasztásra szánt disznójukat. Enyhítés még nincs, szigorítás már van A mezőgazdasági miniszter által bejelentett enyhítés még várat magára, azaz a tervezett módosítás továbbra is csak rendelet-tervezet formájában létezik, tehát nem lépett érvénybe. Valószínűleg azért késik az intézkedés véglegesítése, mert az ünnepi időszak utánra is kiterjesztenék azt, ám az enyhítésnek meg kell felelnie a sertéspestis visszaszorítását célzó 594-es EU-s szabályozásnak, és valószínűleg ennek a módját keresik még a mezőgazdasági tárcánál – mondta el megkeresésünkre István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (ANSVSA) vezetője. Ez egyben azt is jelenti – folytatta –, hogy

egyelőre a sertéstartásra vonatkozó szigorított előírás van érvényben, és az abban meghatározott feltételeknek kell eleget tegyen az, aki eladásra nevel disznót.

Vagyis csak azok végezhetnek ilyen tevékenységet, akik megfelelnek a 2023. évi 122. számú törvény 130-as és 132-es alkalmazási normái által előírtaknak. A feltételek A kisgazdaságoknak minimális követelményeknek kell megfelelniük, hogy megkapják a szakhatósági jóváhagyást a sertések értékesítésére. Csak disznót tarthatnak a sertésólban, az udvarrész legyen bekerítve, hogy más állatok oda ne juthassanak be.

Lennie kell egy helyiségnek, ahová be van vezetve a víz, és ami télen, nyáron funkcionális, hogy ott kezet tudjon mosni és a lábbelijét is tudja letisztítani, köpenyét, védőruháját ott tudja tárolni. Ott, ahol belép az udvarba, lennie kell egy fertőtlenítő tálcának, hogy azon keresztül lépjen az udvarba. Ezt improvizálni is lehet, nincs erre semmilyen előírás, a fertőtlenítő akár egy régi zuhanytálca is lehet. A disznóknak fülszámozottaknak kell lenniük, a gazdának szerződést kell kötnie egy állatorvossal, és amint ezek mind megvannak, megyünk, és felmérjük a gazdaságot

– sorolta az új törvény által előírt kritériumokat István Róbert. A bejegyzést, aminek a birtokában a gazda már eladhatja sertéseit, a kérés leadásától számított 24–48 órán belül megkapja a szakhatóságtól – válaszolta kérdésünkre a megyei szakhatóság vezetője.

„Az a legfontosabb, hogy ami az istállóban van, az az állatorvos nyilvántartásában is úgy szerepeljen. Ha nem, akkor azt helyre kell hoznia a gazdának, de az is csak egy-két napba telik. Ha az állatok rendben vannak, akkor már csak az iratokat kell beküldenie, például a személyigazolvány-másolatot, akár beszkennelve is. Bárki, aki szeretné bejegyeztetni a gazdaságát, keresse fel a körzeti állatorvost, és beszéljen vele. A körorvosokkal már volt gyűlésünk, felkészítettük őket erre” – magyarázta az igazgató. Kitért arra is, hogy hamarosan fórumokat is tartanak e célból a gazdák és egyesületek számára, ugyanis

a gazdák egyesületekbe is tömörülhetnek, hogy ne kelljen mindegyikük egyenként bejegyeztesse a gazdaságát.

„A folyamat elindult, remélem, hamarosan az első konform gazdaságok el tudnak indulni. A kisebb farmokat most járjuk végig, ez várhatóan a héten befejeződik. Pontszerűen elmondtuk, kinek mit kell tennie ahhoz, hogy konform legyen a gazdasága, és mihelyt konformmá lettek nyilvánítva, a kisebb, bejegyzett farmok is adhatnak el disznókat. Nekünk is az az érdekünk, hogy ezek tudják értékesíteni a jószágokat, hogy a kisvágóhídjaink onnan meg tudják vásárolni azokat" – fogalmazott István Róbert. Tehát azért is fontos, hogy ezek a farmok mielőbb eleget tegyenek az előírt feltételeknek, mert azok látják el állattal a kisvágóhidakat – olyan ez, mint amikor az egyik futószalag áll, a másik pedig üresen jár, érzékeltette a helyzetet a szakhatóság megyei vezetője. Minden nap kap hívásokat olyan gazdáktól, akik szeretnék bejegyeztetni gazdaságukat, a megye minden részéből vannak érdeklődők, legutóbb Fenyéden látogattak meg több ilyen gazdaságot is a munkatársai – mondta István Róbert. „Nyugodjon meg mindenki, levághatják a disznót" Saját fogyasztásra bárki levághatja a sertéseit – oszlatta el a témában felmerült legfontosabb kérdésben a kételyeket a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője. E tekintetben

nem azokkal az idős szülőkkel van a baj, akik karácsonyra a gyerekeik számára is levágnak egy disznót, hanem azokkal a kupecekkel, akik ellenőrizetlen forrásból származó húst vagy húskészítményeket értékesítenek, alkalmanként az interneten vagy a kocsi csomagtartójából

– mondta. „Hogy ne legyen gilisztás a disznó, beadnak egy olyan féreghajtót, amin el sem olvasták, hogy 68 napos a várakozási idő, és akkor a hormonok kocáknak való beadásáról még nem is beszéltünk” – sorolta az ellenőrizetlen hússal kapcsolatos potenciális veszélyeket. Az állatgyógyszertárak forgalma hatalmas, de a feketepiac is élénk az országban, sajnos nem lehet ellenőrzés alatt tartani a készítmények felhasználását. Ezért az állategészségügy is felelős, de olyan szűkös az igazgatóságok személyzete, hogy nagyon nehezen tudják ellenőrzés alatt tartani a helyzetet – fűzte hozzá.

A háztáji disznóvágásokra és az új szabályozásokra visszatérve elmondta,

nem igazak az olyan hangzatos hírek, amelyek arról szólnak, hogy valaki levágta a disznóját, és ezért megbüntette őket a szakhatóság.

„Senki nem lesz megbüntetve azért, mert levágja a disznóját. Azért kaphat büntetést, mert levágta, és elfelejtette az állatorvosnál kiíratni a nyilvántartásból. Aki ezt nem teszi meg 72 órán belül, meg lehet bírságolni. De nyugodjon meg mindenki,

levághatják a disznót, nyugodtan menjenek el az állatorvoshoz, a Trichinella-vizsgálatot feltétlenül végeztessék el, mert ha ezt elmulasztják, abból nagy baj is lehet.