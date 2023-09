Digitalizálták a díjbeszedést, számos változás lesz még a marosvásárhelyi piacokon

Nagyberuházások, újítások lesznek a marosvásárhelyi piacokon az elkövetkező időszakban, és digitalizálták a díjkifizetést is – számolt be Soós Zoltán polgármester és Valer Ujică, a piacigazgatóság vezetője. Azt is megtudtuk, hogy a legtöbb piaci asztal rendszeresen foglalt, és Marosvásárhelyen kevés a viszonteladó.

Hogy mit is jelent ez a digitalizálás, azt Valer Ujică a piacigazgatóság vezetője ismertette. A piacok bejáratánál ki van függesztve egy digitális képernyő, ahol láthatóak az asztalok, illetve az is, hogy melyek üresek és melyeket foglaltak bérleti díj fejében. Itt tudja kifizetni az árus a napi asztalhasználati díjat – egyelőre készpénzben –, és nyugtát is kap erről. A bérelt asztalokon QR-kód van és azokról le lehet olvasni, hogy a termelő honnan jött. Ezt a rendszert a város mind az öt piacán bevezették megkönnyítve a termelők számára az ügyintézést. Az illetékes azt is elmondta, hogy