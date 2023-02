Digitális világba születve – a Z és az Alfa generációk megértése

Hány napot bírnánk ki okostelefon vagy internet nélkül? Mondhatjuk, hogy a munkánkhoz kell, de ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor nem csak a Z és az Alfa generáció, hanem az egész világ internetfüggő – hangzott el az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének, valamint a szövetség helyi és udvarhelyszéki nőszervezetének A görgető generáció címmel szervezett hétfői előadásán.

Különböző generációk, különbözőképpen szocializálódtak, más történelmi, politikai és gazdasági helyzetekben nőttek fel és emiatt egy kicsit másképp viselkedtek – magyarázta az előadáson Gergely Orsolya, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Természetesen ez az elmélet nem azt jelenti, hogy

a generációk minden tagja egyforma, csupán hasonló habitusúak és értékrendűek, valamint hasonlóképpen gondolkoznak és hozzák meg döntéseiket, tervezik mindennapjaikat.

Az előadás témáját a Z generáció (1996 után születettek), illetve az Alfa generáció (2010 után születettek) tagjai képezték, akik már a digitális, internetes világban nevelkedtek. Hirdetés Alkalmazkodni kell Minden korábbi történelmi korban igaz volt, hogy a szülők tapasztaltabbak voltak gyerekeiknél, ám most a digitális világban ez nem mondható el, ezért kell erről sokat tanulniuk a gyereket vállaló felnőtteknek – jelentette ki Gergely Orsolya szociológus.

Az új generáció pontosan úgy nem tudja elképzelni az internet nélküli világot, mint az idősebbek az áram nélkülit”

– vont párhuzamot. Hangsúlyozta, hiába gondolkodunk negatívan a helyzetről, hiszen ahogyan az áram, úgy az internet sem fog már eltűnni, ezért fontos, hogy a szülők is alkalmazkodjanak az új eszközökhöz, hiszen kizárni már úgysem tudják azokat. Előítéletek, megértés Sokan gondolják, hogy a Z-generációs fiatalokat már csak az érdekli, ami képernyőkön megjelenik, azonban meg kell érteni, hogy bár ez nagyon fontos számukra, azért másra is kíváncsiak – véli Gergely Orsolya. Arról is beszélt, hogy a látszat ellenére nagyon sok esemény, történés megviseli őket.

Az is népszerű előítélet a felnőttek részéről, hogy úgy érzik, gyerekeik társas magányban élnek, sokszor csak fórumokon, chatszobákban, illetve játékokban beszélgetnek egymással, ugyanakkor internetfüggők. Utóbbival kapcsolatban érdemes elgondolkodni, hogy vajon az idősebb generáció esetében ez igaz-e.

„Én azt gondolom, hogy minden, ami megjelenik az ifjabb generációk esetében, az részben a felnőtt generációtól is érkezik. Hány napot bírnánk ki okostelefon vagy internet nélkül? Mondhatjuk, hogy a munkánkhoz kell, de ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor nem csak ez a generáció, hanem a világ ilyen internetfüggő” – fogalmazott a szakember. A felnőttek mindemellett „szelfifüggőknek” is képzelik a fiatalokat, de emlékeztetett, vegyük észre, hogy a szokás mindössze tíz év alatt úgy elterjedt, hogy mindenki ismeri és természetesnek tartja.

Nagy hatással volt a fiatalokra a járványidőszak is, amikor kénytelenek voltak az otthonukban maradva digitális eszközökkel tartani a kapcsolatot a külvilággal, még az oktatás is ezek segítségével zajlott. Ez okozhatja azt is, hogy nehezebben teremtenek kapcsolatokat a való életben, mint online.

Az online tevékenységről pedig tudni kell, hogy a fiatalok ott igyekeznek ikonok és tökéletesen megszerkesztett profilképek mögé rejtőzni, hiszen nagyon tartanak a negatív kommentektől. Ezzel magyarázható például, hogy rengeteg szelfit készítenek magukról, hogy legyen amiből kiválasszák a tökéletes online megjelenésüket.

Sokszor jobban vigyáznak az online megjelenésükre, mint a való világban. Mondhatnánk, hogy ez abszurd, de míg az utcán csak néhány ismerősükkel találkoznak, online akár minden követőjük is láthatja őket”

– így Gergely Orsolya.

Ezen sajátosságok már fokozottabban jelen vannak az Alfa generáció esetben, hiszen ők gyakorlatilag már az okostelefonok világában születtek, amikor a szülők már megosztották az interneten a róluk készült fényképeket. Mindemellett életük folyamán is azt látják, hogy a felnőttek folyamatosan használják az okostelefonjukat. Most már egyébként az oktatásban is megjelentek a digitális eszközök, ami jó példát jelenthet a pozitív felhasználási módjukra. Meglepő adatok Noha a szülők napjainkban is biztosan elmondják gyerekeiknek, hogy

az utcán idegenekkel ne beszéljenek, meztelenül ne mutogassák magukat, nézzenek szét az úton való átkeléskor, és ez nagyon fontos, de mindezt egy olyan világban tesszük, ahol sokan a legtöbb idejüket az online térben töltik. Sok felnőtt például nem érez bűncselekménynek bizonyos, az online térben elkövetett tetteket, amit annak gondolna, ha az a való életben történne meg

– vázolta az előadó. A Sapientia EMTE 2012 és 2020 között Székelyföldön elvégzett felmérései szerint az iskolák egyre jobban igyekeznek szabályozni a telefonhasználatot a hetedikes és tizenegyedikes fiatalok nyilatkozatai alapján. Ezzel szemben a szülők egyre kevésbé szabályozták ezt. Azon pedagógusok száma is növekszik, akik képzéseken vesznek részt a digitális eszközökkel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása érdekében. A szülők ezzel szemben egyre kevésbé tudják, hogy gyerekeik mivel foglalkoznak az online térben. A megkérdezett felnőttek mintegy háromnegyede úgy tudja, hogy gyerekük még nem nézett pornót az interneten. Ha a fiataloktól kérdezik ugyanezt, akkor lényeges rosszabb az arány. Hasonló a helyzet ugyanakkor az ijesztő tartalmak, illetve az online zaklatások esetében is.

Az otthoni szabályozások során a szülők elsősorban a formai dolgokra igyekeznek koncentrálni, például, hogy gyerekeik mennyi időt tölthetnek internetezéssel, ugyanakkor nem látnak bele a felületek tartalmába. Utóbbira nagyon oda kell figyelni”

– osztotta meg a tapasztalatokat Gergely Orsolya. Az egyetem 2016-os felméréséből kiderült, hogy minden negyedik gyerek osztott meg információt idegeneknek arról, hogy mikor és hová utaznak családjukkal, hatvan százalékuk pedig a teljes nevét is elárulta. A megkérdezettek harminc százaléka küldött fényképet magáról, tizenhat százalékuk pedig már kapott szexuális ajánlatot ismeretlentől – mindezt hét éve. „Nem megijesztve, nem kétségbe ejtve a gyerekeket, de ezekről már érdemes beszélni velük otthon” – szögezte le a szakember. Hozzátette, fontos, hogy

a fiatalok környezetükben legyen olyan személy, akivel szívesen beszélnek: tanácsoljuk azt, hogy a zaklató üzenetekre ne válaszoljanak, mentsék el azokat, hogy legyen bizonyíték, jelentsék stb.

Hasznos tanácsok A szakpszichológusok azt mondják, hogy 14 éves kor alatt napi 90 percnél többet nem szabad a képernyő előtt tölteni (tévé, telefon, számítógép stb.), így ehhez érdemes viszonyítani a szülőknek a szabályokat – mondta Gergely Orsolya. Ezt persze konkrétan meg kell tárgyalni a gyerekkel, úgy, hogy neki is legyen beleszólása.

A képernyőidő ugyanakkor legyen egyfajta jutalom számukra, például, ha besegít a házimunkába. Érdemes továbbá az online felületektől független programokat szervezni a gyereknek: sportolás, néptáncolás, kirándulás stb.

Természetesen a példamutatás az egyik leghatékonyabb megoldás a szülők részéről: legalább családi programokkor ne lehessen a digitális eszközöket használni, ugyanakkor képernyőmentes övezeteket is kialakíthatunk az otthonunkban. Sokat segít az is, ha olyan kortárs játszótársakat biztosítsunk gyerekeinknek, akikkel a való életben is jól érzik magukat. Ezek mellett folyamatosan interakcióba kell lenni a gyerekünkkel. Beszélgessünk, érdeklődjünk, játszunk velük, akár az általuk kedvelt online játékokkal is.

Fontos belelátni az ők világukba, hagyjuk nekik, hogy elmagyarázzák, hogy egy adott alkalmazás mitől annyira érdekes”

– tanácsolta a szociológus. A jelenlévők kérdéseire válaszolva a szakember kifejtette, lehet ugyan ellenőrizni a fiatalokat különböző applikációk használatával (melyik honlapokat látogatják, merre járnak stb.), illetve a telefonjuk időszakos áttekintésével, de mindenképp fontos, hogy ez előre megegyezett alku szerint, a gyerek tudomásával történjen. A hosszú idő alatt kialakított bizalmi kapcsolat azonban fontosabb.

Lényeges megérteni gyerekeink generációs sajátosságait, de legalább ennyire fontos az is, hogy velük megértessük a saját generációs sajátosságainkat is”