Dietetikus: példamutató kell legyen a szülő a táplálkozásban a gyereke számára

A Szent István plébánia nagytermében találkoztak az édesanyák és mindazok, akiket érdekelt a Gyermekkori táplálkozási zavarok és nehézségek címmel meghirdetett előadás. Székely Dorottya dietetikus mintegy bemutatkozóként szólt arról, hogy 2010 óta foglalkozik a táplálkozás témakörrel, dietetikával. Korábban folyton az étel körül forgott az élete, több diétát próbált ki, és soha nem volt elégedett magával. Elsősorban tehát magáért tette, majd rájött:

hatalmas ajándék, ha az ember megtanulja, hogy mit és hogyan fogyasszon, a családját hogyan táplálja.

„A szokásokat már gyerekkorban felszedjük, és visszük magunkkal. Ha egy egészséges életstílust megtapasztalunk, megtanulunk, akkor egészségesebben fogunk élni, és erre neveljük a gyerekeinket is” – mondta a dietetikus.

A példamutatás, a minta fontossága

A hozzátáplálás kezdetén már szembesülhet az anyuka azzal, hogy válogatós, nem szívesen fogad el egyes ételeket a gyermek, sőt kialakulhatnak allergiák, különböző érzékenységek is. Ebben az időszakban vetődik fel először a kérdés, eszik, nem eszik, eleget eszik-e a a gyermek. A dietetikus arra is kitért, hogy mit tegyenek az anyukák, hogy az egészséges táplálkozás felé tereljék a gyermeket. Mint mondta,

elsősorban a szülők kell megtanulják, hogy hogyan is táplálkozzanak, mert csak azután tudnak példamutatók lenni a gyermekük számára.

Természetes, hogy vannak hízékonyabb, vagy éppen soványabb gyerekek, függ attól, hogy kinek milyen az anyagcseréje. Úgy tud segíteni a szülő, hogy megtanulja, mit, mikor és hogyan adja a gyermekének.

Az előadás során a gyümölcsök, zöldségek, húsok, magvak, tejtermékek, gabonafélék fogyasztásának fontosságára is kitért a szakember, kérdésekre válaszolva pedig külön részletezte ezen élelmek összetevőinek a szervezetre való hatását és szükségességét.

Édesség és a víz fogyasztásáról

Székely Dorottya azt is jelezte, hogy mit nem ajánl:

a gyerekeknek, ugyanúgy mint a szülőknek nem ajánlottak a túl zsíros, az olajban sült, a cukros ételek, az üdítőitalok, a sok színezéket tartalmazó élelmiszerek.

Továbbá arról is szólt, hogy az édességekre, cukorka, csokoládé fogyasztására nem árt egy rendszert kialakítani. Mint mondta,

semmit sem szabad tiltani, mert az később visszaüt, viszont, ha heti rendszerességgel, egy-két vagy három alkalommal kisebb mennyiségben kap édességet a gyermek, akkor az teljesen rendben van, és ezt a mintát kellene kövessék a szülők is.

Megemlítette, hogy érdemes átgondolni a tévé előtti rágcsálást, illetve a mozgás, sportolás fontosságát is kiemelte. Elmondta, hogy manapság sok a túlsúlyos, magas vérnyomásos, cukorbeteg gyermek. Ennek kapcsán Székely Dorottya arra is kitért, hogy

az étrendünkből semmiképp ne hagyjuk ki a zsírt, és napi ötször étkezzünk.

Hangsúlyozta a víz fogyasztásának a fontosságát kiemelve, a gyerekeknél is nagyon fontos a víz fogyasztása. Ha elmarad, a tünetek jelzik, hogy szüksége van a szervezetének vízre, a szapora pulzus, a szájszárasság, a gyors légzés utalhat a vízhiányra, amire mindenképp kell figyelni.

Erőszakkal ne etessük a gyereket

Szülők közül többen is felvetették, hogy válogatós a gyerekük, elutasítja az ételt. A dietetikus úgy véli, ennek több oka is lehet. Például egy rossz élmény, korábban erőltették az evésre és válaszreakcióként lép fel az ellenkezés, vagy pedig az új íz miatt utasítja el az ételt, de meglehet, hogy a tálalás az oka, egyszerűen azt érzi, hogy nem kell, nem tudja befogadni a táplálékot. A szakember arra is felhívta a figyelmet, erőszakkal ne etessük a gyereket.