Diákok tervezhetik meg a köztéri virágágyásokat Gyergyószentmiklóson

Továbbra is kedvezően alakulnak a járványmutatók Hargita megyében

A korábbi napokhoz hasonlóan kedden is alacsony maradt az új fertőzések száma Hargita megyében, és a kórházban ápoltak száma, illetve a fertőzöttségi arány is csökkent. Egy haláleset viszont az elmúlt 24 órában is történt a térségben.