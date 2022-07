Délelőtt munka, délután kikapcsolódás – ilyen az önkéntestábor

Közösségért dolgozó fiatalokkal találkoztunk hétfőn délután a Szeltersz völgyében lévő Szent Gellért Alapítvány Vendégházban, ahol a gyulafehérvári Caritas szervezett tábort az önkénteseknek. Az ötnapos esemény részeként egyebek mellett apróbb felújítási munkákat is elvégeznek a táborozók.

Bogdán Beáta elmondta, a tábor délelőtti programja rendszerint az önkéntes munkáról szól: egyebek mellett játszótérelemeket készítenek és újítanak fel, kitakarítják a patakmedret, szemetet szednek, rendbe hozzák a csorgót, ugyanakkor a foglalkozások során használt eszközöket készítenek a részvevő szervezetek számára. Ezt tapasztalhattuk mi is a helyszínen, ahol

folyamatos volt a sürgés-forgás, több helyszínen is zajlott az önkéntes munka.

Délután a lazításé a szerep, strandra mennek az önkéntesek, társasjátékozhatnak, ellátogatnak a Madarasi Hargitára, lesz filmvetítés, nemezelés, ugyanakkor a szentegyházi hegyimentők által szervezett programokhoz is csatlakozhatnak.

A táborban egyébként elsősorban fiatalok vesznek részt – többségében 16–18 évesek –, de az idősebb generáció is jelen van. Az eseményen hatvan táborozó végez önkéntes munkát, akik Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyékből érkeztek. Emellett vannak németországi részvevők is. A tábort Hargita Megye Tanácsa és a Communitas Alapítvány mellett több környékbeli vállalkozó is támogatja.