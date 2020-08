Darazsak nehezítik a szaladók és kerékpárosok életét a marosvásárhelyi Somostető környékén

Évek óta visszatérő gond Marosvásárhelyen a Somostetőn és környékén, hogy nagy méretű darazsak támadják meg a kerékpárosokat, szaladókat, turistákat. Idén is több személyt megcsíptek, így a hegyimentők kijelölték azokat a fákat, ahol a darázsfészkek vannak.

Ha nem figyelünk, darazsak csíphetnek meg a Somostető közelében. Visszatérő probléma • Fotó: Haáz Vince

Kovács Géza azt is elmondta, hogy a darazsak akkor lesznek agresszívek, és akkor támadják meg az arra járókat, ha megzavarják őket. Vagyis,

Mit tegyünk csípés esetén?

A lapunk által a témában megszólaltatott háziorvos elmondta, hogy bár a darázs- és méhcsípések fájdalmasak, a lakosság nagyon kicsi százaléka allergiás ezekre. A csípés helyén duzzanat jelenhet meg és égő érzést tapasztalhatunk. A csípés helyét vizes borogatással vagy erre kifejlesztett krémmel kenhetjük be.

Akkor van gond, ha a csípés követő húsz percen belül komolyan allergiás reakció lép fel: bőrpír a test egész területén, nehéz légzés, duzzadt arc. Ilyenkor fontos, hogy a megcsípett személy azonnal egészségügyi ellátást kapjon.

De az allergiás reakció a csípéstől számított két napon belül is jelentkezhetnek, ilyenkor is azonnal orvoshoz kell fordulni. „Az is el kell mondani, hogy van, akit egyszer-kétszer megcsípett méh, vagy darázsra lépett és nem lett allergiás ettől, de a harmadik vagy sokadig csípésre lesz az. Hacsak lehet el kell kerülni a csípést, ha pedig megtörténik oda kell figyelni, hogy a szervezet hogyan reagál erre” – fejtette ki a háziorvos.

Marosvásárhelyen legutóbb 2016-ban szaporodtak el nagyon a darazsak, akkor a Németkalap felé vezető ösvényen megszervezett futóverseny résztvevőire támadtak, két tucat embert is megcsíptek, többen közülük kórházi ellátásra szorultak.