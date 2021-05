Dalszövegnagykövet lett Bereczky Botond, a No Sugar együttes tagja

A Zeneszöveg.hu 2020 decemberében hagyományteremtő céllal elindította Dalszöveg Nagykövete pályázatát. A rendkívül erős felhozatalnak köszönhetően négy nyertest hirdettek. A dalszöveg nagykövetei lettek Bereczky Botond (a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar tagja), Major Eszter, Mester Ferenc (MES) és Pálffy Patrik.

• Fotó: No Sugar/zeneszöveg.hu

Dalszöveg nagykövet lett Bereczky Botond a No Sugar zenekar Várj még című dalának szövegével. „Több dallal jelentkeztem a pályázatra tavaly év végén, négy zsűri választotta ki a legjobbakkat, és nemrégiben jött a hír, hogy a négy 2020-as dalszöveg nagykövet közül az egyik én vagyok. Ez nagy megtiszteltetés számomra” – nyilatkozta a Székelyhonnak Bereczky Botond, a No Sugar gitárosa, dalszövegírója, aki elmondta, hogy küldetése is van ennek a kezdeményezésnek.

Arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy szenteljünk nagyobb fontosságot a magyar dalszövegeknek, mert ezek versértékűek is lehetnek.

A dalokból egy-egy idézet Dorko pólókon jelenik majd meg, ezek május 24-től lesznek majd megvásárolhatóak, és ezáltal is lehet támogatni a magyar zenét, dalszövegírást” – részletezte.

A No Sugar zenekart egy másik együttes felkérte egy koprodukcióra, ehhez a klipforgatás zajlik a napokban, és hamarosan megjelenik majd. „Nem árulom el, melyik ez a zenekar, legyen meglepetés. Ugyanakkor új saját dallal is készülünk, amivel szintén jelentkezünk nemsokára” – mondta el Bereczky Botond, hozzátéve, hogy gőzerővel készülnek a nyárra attól függetlenül, hogy nem tudják, milyen járványügyi korlátozások mellett lehet majd koncertezni, de remélik, hogy minél többször játszhatnak közönség előtt. Leghamarabb erre június elején lesz lehetőségük Székelyudvarhelyen.

A többi dalszöveg nagykövet

Major Eszter Kökény Attilának írt Nincs semmi másom című dalával nyert, Mester Ferenc Mantra című szerzeményével került a legjobbak közé, Patrik Our Last Drop együttesének Köszönöm, jól vagyok dalszövegével érdemelte ki a megtisztelő, dalszöveg nagykövet címet.