Dallamok és ízek a városnapi forgatagon

A már ismert és kedvelt programok, továbbá új események, új fellépők is helyet kaptak a szerdán kezdődő Csíkszeredai Városnapok rendezvénysorozatában. A különféle ízlések mellett a különböző korosztályokat is kiszolgálja a programkavalkád.

A Csíki Kamarazenekar hétfői próbája. Színvonalas műsorral készülnek • Fotó: Gecse Noémi

A városnapok kezdetét jelző zászlófelvonás csütörtökön délután fél hatkor lesz a Vár téren, ezt követően nyitják meg a Mikó-várban az Útkereszteződésben című kiállítást. Az állandó tárlaton a város történetét mutatják be, nemcsak tudományos igényességgel, hanem a különböző korszakokat illusztráló leletek látványos elrendezésével is. Aznap este a Csíki Játékszín a Kaktusz virága című előadását játssza.

Pénteken elkezdődik a vasárnapig tartó Székely ízek gasztronómiai fesztivál

a Sapientia egyetem mögötti parkolóban, a rendezvényen ízélményeket, de zenei produkciókat is kínálnak. A műfaj kedvelőit operagálára várják péntek este a Csíki Moziba, a Szabadság téren felépülő Nagyszínpadon pedig az One More Minute, a Soulwave, a Robin and the Backstabbers és a Cargo váltják egymást.

Pénteken elkezdődik a XII. Dob-Ban Ritmusfesztivál is a várban, a rendezvényen zenei ínyencségekre lehet számítani, a koncertek mellett pedig szombaton kurzusok, gyermekfoglalkozások is lesznek. A Városi Művelődési Ház mellett idén is működni fog péntek délutántól az Erdély Café – Orpheusz-sátor.

Szombaton hangsúlyosan jelenik meg a városnapi programban a népművészet.

A városi parkban a Pityókafesztiválon burgonyából készült ételeikkel vetélkednek a csapatok, a színpadon pedig hagyományőrző néptánccsoportok váltják egymást. A promenádon kézműves kiállítás és vásár lesz. Este a nagyszínpadon is a népzenéé lesz a főszerep: a Vadrózsa, az Ördögborda, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes követik egymást, a napot pedig egy különleges zenei élményt ígérő produkció zárja, Molnár Levente operaénekes lép fel a Heveder zenekarral. Ugyanakkor a parkban Parki Party néven DJ Kazi szórakoztatja a fiatalokat.

Vasárnap délelőtt Csimota-móka – Malackás kaland elnevezéssel lesz játék a parkban gyermekeknek, délután pedig sportágakkal ismerkedhetnek meg ugyanott a családok. Vasárnap délelőtt zajlik a Szabadság téren a Kosz Szilveszter Gyermek- és ifjúsági Néptáncfesztivál. Délután három órától a várban nótadélutánt hallgathatnak az érdeklődők, este a nagyszínpadon pedig a Slágerebbje, a Mobilmánia&Vikidál Gyula és a Role: Visz a vonat produkciók láthatók, hallhatók.

A rendezvénysorozatot tűzijáték zárja.