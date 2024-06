Csütörtökön lehet villany a gyergyószentmiklósi sportlétesítményekben

Még 100 ezer lejt kell kifizetnie a Gyergyói VSK-nak ahhoz, hogy az áramszolgáltató visszakapcsolja a villanyt az általa működtetett sportlétesítményekben. Most úgy látszik, szerdán fizetni tudnak, és csütörtöktől újra lesz áram az uszodánál, a sportcsarnokban és a focipályán. Talán a jégpályán is.

Most is bízik a gyors megoldásban. A polgármesteri hivataltól 75 ezer lejes támogatás folyósítását várják (amit még az első negyedévben kellett volna megkapniuk), és más kintlevőségei is vannak a VSK-nak, amelyek be kell érkezzenek, így