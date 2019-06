Csütörtök este érkezik a Boldogasszony Zarándokvonat Gyergyószentmiklósra

A vonat érkezését követően ünnepélyesen köszöntik a rajta utazó zarándokokat • Fotó: Iochom Zsolt

A Budapestről induló szerelvény végső úti célja a szombati csíksomlyói búcsú, a vendégeknek azonban most is lehetőségük lesz megismerni Gyergyószentmiklóst, illetve a Gyimes-völgyét, és akárcsak a korábbi években, ezúttal is eljutnak Gyimesbükkbe, az ezeréves határhoz.

A vonat a menetrend szerint csütörtökön 22 óra 4 perckor érkezik meg a gyergyószentmiklósi vasútállomásra, innen az utasok autóbuszokkal jutnak el a környékbeli szálláshelyekre,

de csak miután lezajlik ünnepélyes fogadásuk a helyi világi és egyházi hivatalosságok részéről.

A gyergyószentmiklósi városvezetés mindenkit vár az eseményre.

Jó alkalom lesz ez arra is, hogy együtt fohászkodjunk nemzetünk lelki megújulásáért

– fogalmaznak. A Boldogasszony Zarándokvonat lelki vezetője Burbela Gergely verbita és Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetes lesz.