Csúszik a népszámlálás és lakásösszeírás második szakaszának kezdete

Még mindig nem indult el mindenhol a népszámlálás második, személyes lekérdezéses szakasza – ahol igen, ott is vannak technikai problémák. A táblagépek szinkronizálásával van probléma, a kérdezőbiztosok ugyanis nem látják rendesen, hogy melyik háztartás szerepel már a népszámlálási adatbázisban és melyik nem. Barna Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora türelemre inti a lakosságot, és néhány jó tanáccsal is szolgál.

Elméletileg megkezdődött, gyakorlatilag azonban még nem – mondja a népszámlálás május 31-én „kezdődött", második szakaszáról Barna Gergő, a cenzus magyar kampányának koordinátora a Székelyhonnak. Hozzáteszi, akadozik az átmenet, mert teljes értékűen nem működik sehol a technika, a táblagépek szinkronizálása nem történt meg rendesen, amit folyamatosan igyekeznek javítani az Országos Statisztikai Intézetnél.

Nem a kérdőívvel van gond, az ugyanaz, mint eddig. Amivel probléma van, az a címek azonosítása, vagyis, hogy lássa a népszámlálóbiztos, hol nem voltak megszámlálva az emberek, és melyek azok a címek, amelyek rendben vannak.

Vannak a vegyes helyzetek, ahol nekikezdtek az önkitöltésnek, de valamelyik része hiányos maradt: nem volt mindenkinek a kérdőíve érvényesítve, hiányzik a lakáskérdőív, az épületre vonatkozó kérdőív. Ezek az információk nem érkeznek be olyan formában, hogy ezek könnyen átláthatóak legyenek a számlálóbiztosoknak, és az alapján tudjanak ténylegesen elindulni" – magyarázza a szociológus, aki azt reméli, ezen a héten normális kerékvágásba kerül a terepmunka, főleg azért, mert már így is egy újabb hét elvesztődött, jövő héttől már nincs iskola, kezdődik a szabadságolások időszaka, és nehezebben találják otthon a számlálóbiztosok az embereket. Ellenőrzésre is jó alkalom A forgatókönyv amúgy az, hogy

ha elindulnak a népszámlálóbiztosok, bekopogtatnak a címekre, ha nem találnak otthon senkit, akkor hagynak egy cetlit egy telefonszámmal, amelyen lehet újabb időpontot egyeztetni.

Barna Gergő szerint megtörténhet, hogy azokhoz is bekopogtatnak majd, akik már részt vettek a cenzus online szakaszán. „Mi igazából reméljük, hogy meg is fog történni ez, az lenne a legjobb, ha terepen is ellenőrizné a számlálóbiztos, mert például ha hárman laknak egy lakásban, de csak ketten töltötték ki a kérdőívet, és azok helyesen töltötték ki, az nem látszik a rendszerben, hogy akkor lehet még egy személy.

Nekünk az lesz a javaslatunk – legalábbis a magyar számlálóbiztosok és magyar településvezetők fele –, hogy érdemes bejárni a teljes körzetet, és mindenhol rákérdezni, hogy akkor hányan laknak, mindenki kitöltötte-e, esetleg ott helyben le lehet ellenőrizni az érvényességet

– mondja Barna Gergő, aki arra kéri a lakosságot, hogy amennyire lehet, legyen türelmes a népszámlálóbiztosokkal, mert a munkájukat végzik, és pár hétig még bonyolult dolguk van, amíg sikerül letisztázni a kérdéseket. Hogy gördülékeny legyen a válaszadás Ha már tényleg kopognak a számlálóbiztosok, akkor fontos, hogy bizalommal fogadjuk őket, engedjük be otthonunkba, és válaszoljunk a feltett kérdésekre. Érdemes előkészíteni néhány iratot, hogy gördülékenyen menjen a válaszadás: elsőként szükség lesz a háztartásban élő összes személy személyi számára (CNP-jére), beleértve a kiskorúakét is. Emellett érdemes tudnunk annak az épületnek, amelyben lakunk, az építés évét és a lakásunk szobáinak összterületét. Azok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, meg kell adják, hogy mikor, hol és milyen szakot végeztek. Barna Gergő hangsúlyozza, a népszámlálási kérdőív minden kérdésére válaszolhatunk azoknak a családtagoknak a nevében is, akik éppen nincsenek otthon, akárcsak a 14 év alatti gyerekek esetében.

Nagyon fontos, hogy az etnikumra, az anyanyelvre és a felekezeti hovatartozásra is lehet és kell válaszolni minden személy esetében. Erre figyelmeztessük a számlálóbiztost is, ha azt állítaná, hogy a kiskorúak vagy az éppen távol levő családtagok esetében ezekre a kérdésekre más háztartástag nem válaszolhat.