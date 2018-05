Csűrdöngölő Csíkban ezernyi gyermekkel

• Fotó: Gecse Noémi

A rendezvényt a Hargitai Megyenapok keretében az András Alapítvány szervezte, a házigazda Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes táncosai, munkatársai is részt vettek a lebonyolításában, ki műsorvezetéssel, ki a kézműves foglalkozások vezetésével, a táncosok többsége pedig oktató is valamelyik néptánccsoportnál.

A csíkszeredai Napraforgó tánccsoport kezdte csütörtök délelőtt a Megyeháza előtt kialakított színpadon a fellépők sorát, a kis óvodások népi játékokat mutattak be két óvónénijük segítségével, egyik kis társuk énekére. Amint felcsendült a gyermekhang, a színpad elé sereglettek a nézők is. A kicsiket a nap folyamán további negyvenkét néptánccsoport követte, csíkszéki, továbbá udvarhelyszéki és gyergyói kis táncosok váltották egymást a színpadon.

Ezek azt is tükrözik, hogy a Hargita-együttes tagjainak néptáncoktató munkája milyen eredménnyel jár.

a találkozó egyfajta nyilvános főpróba is, hisz az elkészült és itt bemutatott produkciókat rendszerint otthon is bemutatják a néptánccsoportok közösségüknek, a pünkösdi vendégeknek, így sokakhoz eljutnak az előadások.

Délután Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Azt mondta, Székelyföld attól fog létezni, hogy székelyek lakják, székely népviselettel, népzenével, néptánccal.

Kell egy ilyen rendezvény

− válaszolta határozottan kérdésünkre négy tizenéves is, a csomortáni Magyarok Nagyasszonya Néptánccsoport tagjai. A fiatalok azt mondták, a hagyományőrzés, a találkozások miatt is fontos a Csűrdöngölő, de új táncokat is tanulnak ilyenkor. A rendezvényen délután Pöttöm Palkó című előadása egy részletével kedveskedett a gyermekeknek a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, majd megtartották a közös táncot, amelyet követően késő délutánig folytatódtak a fellépések.