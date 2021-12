Csomortányi István EMNP-elnök: nem túl jók a kilátások az erdélyi magyarság számára

Hetekkel ezelőtt Nagy Pál, aki induláskor az Erdélyi Magyar Néppárt alapítója is volt, kilépett az EMNP-ből, és több alkalommal is kritizálta a párt vezetését, többek között egy Hangadó-interjúban is. Most Csomortányi István, az EMNP elnöke reagál a Nagy Pál által elhangzottakra.