Csökkentették a bábszínházi belépők árait Marosvásárhelyen

Megszavazták. Olcsóbb lesz a bábszínházi belépő Marosvásárhelyen

A felnőttjegyek árát is csökkentették: eddig 36 lejbe került egy jegy, március 1-től 20 lejért tekinthetnek meg egy-egy mesedarabot. A megyei önkormányzati képviselők ugyanakkor szavaztak a családi jegy bevezetéséről is, ami 33 lejbe kerül és három jegyet tartalmaz. Amennyiben valaki több előadásra váltana jegyet, 55 lejért 5 produkciót tekinthet meg. Az élőben közvetített, csak egy alkalommal és egy eszközről követhető előadásért 25 lejt kell fizetni, míg a reggeltől estig, több eszközön is megnézhető online-produkció 15 lejbe fog kerülni.

Kovács Mihály Levente, a Maros Megye Tanácsának alelnöke a Székelyhon érdeklődésére elmondta, azért tartották fontosnak ezeket a döntéseket meghozni, mert a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé mindenki számára, hogy bábszínházba küldje, vagy vigye a gyermekét, így ezáltal

elérhetőbb, megfizethetőbb lesz a legkisebbeknek szánt művelődési lehetőség.

Ugyanakkor, ha kevesebbe kerül egy jegy, többen megnéznek egy-egy előadást, így a színház is több alkalommal tűzheti műsorára azt.