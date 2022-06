Csökkent a vízszint Szépvízen, Zeteváralján tartalékolnak

Szemmel is jól látható a vízszint csökkenése a szépvízi víztározónál,

a part mentén olyan részeken is sétálhatunk, amelyek korábban víz alatt voltak.

A csökkenésnek több oka is van – tudtuk meg Kristó Hugótól, a Hargita Megyei Olt Vízügyi Igazgatóság csíkszeredai szakaszmérnökségének vezetőjétől.

Emellett ugyanakkor a kevés csapadék is nagymértékben befolyásolta a tóban tárolt víz mennyiségét.

Míg a szépvízi mérőállomáson jegyzett éves csapadékmennyiség tavaly 586 liter volt négyzetméterenként, idén májusig mindössze 51 liter/négyzetmétert mértek, ami jóval alacsonyabb az előző években jegyzett mennyiséghez képest. A kevés csapadék miatt nagymértékben csökkent továbbá a víztározót tápláló patakok (Szalonka, Fügéstelek, Szépvíz) hozama is. Mindezek ellenére

A szóvivő azt is elmondta, hogy az árvíz és a vízhiány elkerülése érdekében folyamatosan változtatják a stratégiájukat.

hogy szükség esetén legyen honnan pótolni a mennyiséget a folyamatos vízellátás érdekében.

Călin Fokt szerint hétfőn másodpercenként 2,5 köbméternyi vizet engedtek ki a víztározóból, ami alacsonyabb a normális értéknél, mivel jelenleg is tartalékolnak a most következő szárazabb nyári időszakra. Emellett villamosenergiát is előállítanak, amikor elegendő víz áll ehhez rendelkezésre.